الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لمشغولات نزلاء مراكز الإصلاح في إربد

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وجاء تنظيم هذا المعرض استمرارا للانشطة والفعاليات التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن نهجها الإصلاحي الهادف لتمكين النزلاء وتمكينهم من استثمار فترات محكوميتهم بما يعود عليهم وعلى عائلاتهم بالنفع والفائدة، ويعزز قدرتهم على العمل والإنتاج.كما تسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تنظيم المعرض إلى إدامة الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لإظهار قدرات النزلاء على العمل والإنتاج والانخراط في المجتمع كأفراد فاعلين بعد قضاء فترة عقوبتهم.ويشتمل المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام على منتجات الخزف والفخار والأثاث المعدني والخشبي والتحف بالإضافة إلى المطرزات والإكسسوارات والطرق على النحاس.