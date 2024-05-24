 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لمشغولات نزلاء مراكز الإصلاح في إربد

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جانب من المعرض

نظمت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل معرضا لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل “صنع بعزيمة" من المشغولات والحرف اليدوية في قاعات اربيلا مول بمحافظة إربد.اضافة اعلان

وجاء تنظيم هذا المعرض استمرارا للانشطة والفعاليات التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن نهجها الإصلاحي الهادف لتمكين النزلاء وتمكينهم من استثمار فترات محكوميتهم بما يعود عليهم وعلى عائلاتهم بالنفع والفائدة، ويعزز قدرتهم على العمل والإنتاج.

كما تسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تنظيم المعرض إلى إدامة الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لإظهار قدرات النزلاء على العمل والإنتاج والانخراط في المجتمع كأفراد فاعلين بعد قضاء فترة عقوبتهم.

ويشتمل المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام على منتجات الخزف والفخار والأثاث المعدني والخشبي والتحف بالإضافة إلى المطرزات والإكسسوارات والطرق على النحاس.
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