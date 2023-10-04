الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة
العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة
تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، تم إطلاق نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" في دورتها الأولى للعام 2023 في حفل خاص بعمان حضره عدد من الوزراء والأعيان والسفراء والعديد من الجهات المشاركة في الجائزة.اضافة اعلان

وفاز مبنى المكتبة المئوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمسابقة عن الفئة الفضية، وذلك بمنافسة 86 مبنى تابعا لمؤسسات ودوائر حكومية، القطاع الخاص أو مؤسسات تطوعية.

وحسب معايير جائزة المباني المهيأة، التي أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2022، يعد مبنى المكتبة المئوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من أكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير ومتطلبات إمكانية الوصول للمكان والحصول على الخدمات والوصول للمعلومات كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة عن وزارة الأشغال العامة 2018.

وفي إطار اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وبتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، هيّأت طواقم الجامعة مبنى المكتبة المئوية وأجرت العديد من التعديلات على مواقف ومداخل ومرافق وخدمات المكتبة لتناسب جميع رواد المكتبة من ذوي الإعاقة ومن غيرهم.

وعبر السالم عن اعتزازه بالجائزة التي توثق جهود الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية في المساهمة بتنفيذ بنود القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدَّا بالتعاون الوثيق والمثمر بين الجامعة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن حصول الجامعة على هذه الجائزة ما هو إلا تأكيد على صحة النهج الذي تنتهجه الجامعة باهتمامها في قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص واحترام التنوع والاختلاف في القدرات.
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