الخميس 24 آب 2023
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مجمع عيادات تعليمية لطب الأسنان في العلوم والتكنولوجيا

اتفاقية لإنشاء مجمع عيادات تعليمية لطب الأسنان في العلوم والتكنولوجيا
توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع عيادات تعليمية لطب الأسنان في العلوم والتكنولوجيا
وقع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم ورجل الأعمال أحمد حلمي عرموش، بحضور المعماري الرئيس والمؤسس لمكتب "صخر مروان دودين مهندسون مستشارون" المهندس صخر دودين، اتفاقية تعاون تقوم بموجبها مجموعة شركات عرموش الاستثمارية بالتبرع بتنفيذ أعمال تصميم وإشراف وبناء مبنى مجمع عيادات تعليمية لطب الأسنان في الجامعة، بتكلفة من المتوقع أن تتجاوز المليون دينار أردني، على أن تقوم الجامعة بتزويد المجمع بكافة التجهيزات وفق أحدث المعايير العالمية.اضافة اعلان

وتقدم السالم بالشكر الجزيل على هذا التبرع، مشيدًا بإنجازات هذه المجموعة العريقة ودعمها المتواصل لمختلف المؤسسات سواء كانت تعليمية أو خيرية، معلنًا إطلاق اسم السيد أحمد عرموش على المجمع الجديد تقديرًا لجهوده وإسهاماته المتميزة.

وأوضح السالم أن إنشاء مجمع عيادات تعليمية لطب الأسنان هو مشروع في غاية الأهمية، سيكون مركزًا أكاديميًا متميزًا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتعدد إسهاماته لتشمل أفضل مستويات التدريب لطلبة طب الأسنان، والقيام بأبحاث علمية رصينة متعلقة بصحة الفم، بالإضافة إلى دور رئيس في تقديم حزمة من الخدمات الطبية للمجتمع المحلي، مبينًا أن المبنى الجديد سيضم حوالي (100) عيادة سنية إضافة إلى أماكن خدمات البنية التحتية لهذه العيادات، والعديد من القاعات التدريسية الذكية.

من جهته، قال عرموش إن هذه الاتفاقية تحقق جزءًا من دور المجموعة المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية تجاه جامعة أردنية عريقة تخدم عددًا كبيرًا من أبناء مجتمعنا وطلابنا الأعزاء، مضيفًا أن ثقته الكبيرة بهذا الصرح التعليمي الشامخ سيعزز على الدوام وقوف المجموعة بكل إمكاناتها إلى جانب خطط الجامعة وبرامجها الاستراتيجية، في توفير أفضل الوسائل التعليمية والمرافق التي ستنهض بمستوى الخدمة التعليمية المتكاملة.

وبيَّن أن مجموعة أحمد عرموش ستستمر في دعم أي مبادرة تتسم بالاستدامة، ومن شأنها أن توفر حلًا حقيقيًا لأي مشكلة تواجه أبناء الأردن ممن هم على مقاعد الدراسة، أو حتى في سوق العمل أو من أي فئة من هذا المجتمع الذي نفخر بانتمائنا إليه.

ومن المتوقع أن تخدم هذه العيادات نحو (1000) طالب سنويًا من طلبة البكالوريوس والامتياز والدراسات العليا، كما ستسهم في معالجة ما يقارب (52) ألف مراجع سنويًا (ما بين العيادات التعليمية والاختصاص) من المنتفعين ومن المجتمع المحلي في إقليم الشمال.
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