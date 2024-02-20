افتتاح مسجد في مغير السرحان

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وقال الخلايلة خلال حفل افتتاح المسجد الذي تم استحداثه بتبرع من أبنائها وبحضور محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس جامعة جرش الأهلية الدكتور محمد الخلايلة ومدير قضاء السرحان نائل ابداح ومدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان وجمع غفير من أبناء المحافظة، "إننا احتفلنا هذا اليوم بافتتاح مسجد الحاجة أضحية في منطقة مغير السرحان والذي جاء بتبرع من أبنائها، وإن من أعظم البر للوالدين بعد موتهما هو الصدقة الجارية".وأعرب عن أمله بأن يكون هذا المسجد في هذه المنطقة فاتحة خير وإشعاع نور ومنطلقا للدعوة إلى الله- عز وجل- وغرس القيم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وأحكامه لأبناء المنطقة، مؤكدا تقديره لأبناء الحاجة المرحومة على بناء هذا المسجد ليكون منارة في هذه المنطقة في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.وأوعز الخلايلة برفد المسجد بجهاز الأذان الموحد ليكون ضمن مساجد المنطقة في توحيد الأذان.وقال أحد المتبرعين ببناء المسجد محسن السريدان السرحان إن إنشاء المسجد تم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعلى نفقتنا سواء بالتبرع بالأرض أو بناء المسجد، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت بالتوجيه والإرشاد لاستحداث هذا الصرح الديني في مراحله كافة.وأشار السرحان إلى أن فرش المسجد جاء بتبرع من الديوان الملكي العامر، معربا عن أمله بأن يكون المسجد منارة دينية يحتذى بها تمارس فيها الطقوس الدينية والصلوات ضمن منهج الاعتدال الذي أوصى به الدين الإسلامي، وموضحا أن بناء هذا المسجد جاء لخدمة أبناء الحي والذي يفتقر لوجود مسجد منذ فترة زمنية طويلة.وبين "أننا نتوجه مستقبلا لتوسعة مساحة المسجد الذي تبلغ مساحته حاليا 250 مترا مربعا وبناء سكن للإمام ومصلى للنساء"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.