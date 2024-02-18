المفرق تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

دعاء الزيود

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رعى محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأحد الاحتفال الذي نظمه تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي أقيم في نادي المتقاعدين العسكريين بالمفرق، بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وكبار ضباط وضباط صف من المتقاعدين والمحاربين القدامى في المفرق.وقال محافظ المفرق سلمان النجادا، إن الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يوم عز وله معانٍ كبيرة للقوات المسلحة؛ لما قدموه من وفاء وعرفان على مدار السنوات الماضية لحماية أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.من جانبه، تحدث رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في المفرق اللواء المتقاعد الدكتور إبراهيم شديفات، عن أهمية المناسبة التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية وليكون الخامس عشر من كل عام يوما وطنيا بامتياز للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، وذلك تقديرا لتضحياتهم وعطائهم في خدمة الوطن.وأكد الشديفات على أن المتقاعدين العسكريين يحضون برعاية ملكية واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين القدامى سيبقون على العهد والوعد والجند الأوفياء ورديفا حقيقيا متينا لقواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية.من جهته، أكد العقيد المتقاعد جهاد المشاقبة، أن هذا اليوم جاء تقديرا من جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رفيق السلاح لنا الذي ما زال ينظر للمتقاعدين العسكريين نظرة محبة وإخلاص، فالقوات المسلحة كانت وما زالت تقوم بدور هام على الحدود الشمالية الشرقية في محاربة آفة المخدرات والمتسللين، وذلك حفاظا على أمن الوطن والمواطن، فقواتنا المسلحة على مر العصور منذ نشأتها قامت بدور محوري في المحافظة على تراب هذا الوطن العزيز وأمنه واستقراره.وفي نهاية الاحتفال، كرم عدداً من المتقاعدين العسكريين، كما كرم اللواء الركن المتقاعد ذعار الشنابلة راعي الاحتفال تقديرا لجهوده.