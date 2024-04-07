الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسيف: 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

ضحايا العدوان على غزة
اليونيسيف: 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاثرين راسل، إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة".

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت راسل عبر منصة"إكس" الليلة الماضية،أن حرب غزة أودت بحياة أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص من معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المسؤولة الأممية "بوقف إطلاق النار في غزة الآن"، محذرة من أن "المجاعة في غزة وشيكة".

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33137 فلسطينيًا، جُلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. (بترا)

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