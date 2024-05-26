"بقراءة تمهيدية"... الكنيست يصادق على اعتبار الأونروا منظمة ارهابية

صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعلانها منظمة إرهابية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بداية العدوان عى غزة، تشن سلطات الاحتلال حملة ضد الأونروا لتعطيل عملها واتهامهابالتعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

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ويذكر ان الأونروا التي تواجه تهديدات مستمرة بقطع تمويلها، تقدم المساعدة والرعاية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، أبرزهاالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.





