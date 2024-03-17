الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: الانتخابات الرئاسية القادمة ستشكل تحولا في التاريخ الأميركي

ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض إن انتخابات الرئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني 2024 " بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد "، بحسب واشنطن تايمز .

وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمّع حزبي في مدينة فانداليا بولاية أوهايو (شمال) الولايات المتحدة إنّ "الخامس من تشرين الثاني القادم ، سيكون هو اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا".

ووصف ترامب فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه "أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق"، وأشار إلى أنّ ذلك يعني أيضا أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020.

وقال "يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط".

اضافة اعلان


وتابع ترامب "إذا لم أُنتخَب فإنّ ذلك سيكون مجزرة في حقّ البلاد"، وبدا أنّه يشير إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بنما من أكثر الدول التي يرفع علمها على السفن

نيويورك تايمز: إيران اشترطت على أميركا وقف الحرب قبل كبح هجمات الحوثيين

16 آذار 2024
ترامب

ما هو الإجراء الرئاسي الأول الذي سينفذه ترامب في حال فوزه بولاية جديدة؟

12 آذار 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

100 ألف ديمقراطي يحتجون على بايدن في الانتخابات التمهيدية

29 شباط 2024
العلم الإيراني

إيران تصف الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن بالـ"مغامرة"

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سورية

منذ2 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إذا ما تحداه نتنياهو واقتحم رفح.. كيف سيرد بايدن؟

منذ12 ساعة
معتمرون يطوفون حول الكعبة المشرفة - (أرشيفية)

السعودية: لا يمكن تكرار العمرة في رمضان

منذ24 ساعة
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

الأمم المتحدة تحذر من جوع كارثي في السودان

منذ24 ساعة
التصويت على الانتخابات الرئاسية في روسيا

لأول مرة.. روسيا تستخدم الإنترنت للتصويت في الانتخابات الرئاسية

منذ24 ساعة
بنما من أكثر الدول التي يرفع علمها على السفن

نيويورك تايمز: إيران اشترطت على أميركا وقف الحرب قبل كبح هجمات الحوثيين

16 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات | منذ13 ساعة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 