الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تصف الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن بالـ"مغامرة"

العلم الإيراني
العلم الإيراني - (تعبيرية)
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية، وانتهاك صريح لسيادة اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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