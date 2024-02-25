إيران تصف الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن بالـ"مغامرة"

اضافة اعلان

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب. (الجزيرة نت)