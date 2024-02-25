الأحد 25 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
الأحد 25 شباط 2024
3:09 م
إيران تصف الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن بالـ"مغامرة"
العلم الإيراني - (تعبيرية)
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها مغامرة خارج القوانين الدولية، وانتهاك صريح لسيادة اليمن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب. (الجزيرة نت)
اضافة اعلان
ايران
أميركا
بريطانيا
Copy
ذات صلة
الأميركي كوين: قد غسلت أدمغتنا قبل غزة.. وأنادي باستيقاظ "الكاوبويز"
24 شباط 2024
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)
19 شباط 2024
أميركا ليست منهما.. دولتان تدعمان الاحتلال بعدد مهول من الأسلحة
18 شباط 2024
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)
17 شباط 2024
اقرأ أيضا
الصحة العالمية: غزة تحتاج لعقود لإصلاح ما دمرته الحرب
منذ6 ساعة
ولاية هندية تلغي قانونا خاصا بالمسلمين ونائب يعدّه خطوة استفزازية
منذ6 ساعة
خسائر جديدة للاحتلال في معارك قطاع غزة
منذ6 ساعة
الدويري: خسائر الاحتلال تؤكد قدرة المقاومة على المواصلة
منذ7 ساعة
ترمب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
منذ8 ساعة
البنتاغون يحقق بأكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات الأميركية لأوكرانيا
24 شباط 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مع اقتراب الشهر الفضيل.. كيف تزيد وزنك في رمضان؟
صحة وأسرة
|
منذ 2 دقيقة
العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه
رياضة عربية وعالمية
|
منذ 18 دقيقة
بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار
الزرقاء
|
منذ 21 دقيقة
سمارة: تعاقدنا مع 750 مهندسا وإداريا من غزة لحصر الأضرار في القطاع
آخر الأخبار
|
منذ 27 دقيقة
كيف تكشف التكنولوجيا الخيانة الزوجية؟
منوعات
|
منذ 44 دقيقة
شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"
شركات وأعمال
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين
ماهر أبو طير
|
اليوم
ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
حصافة المسؤول
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
قصة أسطورة من وطني!
نضال المجالي
|
اليوم
خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
ترجمات
رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"
ترجمات
|
منذ18 ساعة
جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس
ترجمات
|
24 شباط 2024
فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة
ترجمات
|
23 شباط 2024
مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات
ترجمات
|
23 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-2)
ترجمات
|
21 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-1)
ترجمات
|
20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نصيحة !
صمود أهل غزة
23 شباط 2024
تشجيع
22 شباط 2024
ترند الحلويات !
21 شباط 2024
متعثر
20 شباط 2024
العالم وغزة
19 شباط 2024