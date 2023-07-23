حرائق اليونان تنذر بالصيف "الأسخن" على الإطلاق

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كما تعيش إيطاليا ثالث موجة حر خلال الصيف الجاري، بينما يُتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة بشدّة في إسبانيا، اليوم الأحد، بحسب صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية.وفقاً لمدير الأبحاث في معهد البحوث البيئية والتنمية المستدامة للمرصد الوطني كوستاس لاجوفاردوس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، تمر اليونان بـ"موجة حر مدتها من 15 إلى 16 يوماً"، مؤكداً أن ذلك "لم يحدث من قبل في بلدنا".لاجوفاردوس أشار إلى أن اليونان "شهدت عام 1987 أطول موجة حر، إذ استمرت حينها 12 يوماً"، مرجحاً أن تتجاوز درجات الحرارة في العاصمة أثينا "الرقم القياسي المسجل في عام 2007 والبالغ 44.8 درجة مئوية".يأتي ذلك فيما تكافح السلطات اليونانية حريقاً اندلع في غابات جزيرة رودس اليونانية وخرج عن نطاق السيطرة، ما أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحرائق، بحسب بلومبرغ.وشاركت سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني وأكثر من 20 قارباً خاصاً في عملية لإجلاء نحو ألف شخص من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.بينما يكافح رجال الإطفاء الذين تلقوا تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.الحرائق تسببت بتدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعها في منطقة جبلية، الثلاثاء الماضي، فيما ذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق الأساسي دمر البارحة السبت 3 فنادق في قرية كيوتاري الساحلية.بعيداً عن أوروبا، توقع خبراء أن تستمر موجة الحر "الشديدة" التي ضربت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية إلى بداية أغسطس المقبل، بحسب موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي، وبأن تعاني ولايات عديدة من أثار اقتصادية وصحية.في حين توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية على تويتر "ارتفاعاً خطيراً في درجات الحرارة بالجنوب الغربي وعلى طول ولايات ساحل الخليج". بينما قدّرت شبكة "فوكس ويذر" (FOX WEATHER) أن يعاني نحو 80 مليون شخص في موسي كيبيدي، المتخصص بالأرصاد الجوية، قدّر بحديث لصحيفة "يو إس إيه توداي" (USA Today) أن "تستمر موجة الحر الخطيرة والطويلة في تحطيم الأرقام القياسية في ولايات الجنوب الغربي خلال هذا الأسبوع"، متوقعاً أن تصل الحرارة إلى ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية.