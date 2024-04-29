الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قتلى وجرحى في هجوم على نقطة للشرطة جنوبي روسيا

هجوم جنوب روسيا
هجوم جنوب روسيا
أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية قره اتشاي - شركيسيا جنوب روسيا مقتل رجلي شرطة وإصابة 4 آخرين بهجوم على نقطة لشرطة المرور بالجمهورية نفذه خمسة مسلحين تمت تصفيتهم في مكان الاعتداء.اضافة اعلان

وجاء في بيان الداخلية الروسية: "أدى الاشتباك إلى مقتل اثنين من رجال الأمن وصلا من مقاطعة كورغان الروسية وأصيب اثنان من شرطة المرور المحلية، وعنصر في الحرس الوطني بجمهورية قره تشاي - شركيسيا، وموظف في الداخلية الروسية من مقاطعة كورغان، فيما تم القضاء على المهاجمين الخمسة".

وأضاف البيان أن الاعتداء وقع في قرية مارا أياغي في الساعة 23:20 أمس الأحد، وأن المهاجمين وصلوا إلى موقع الاعتداء على متن سيارة وألقوا عبوة ناسفة باتجاه الشرطة وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، حيث ردّ رجال الشرطة بإطلاق النار على المهاجمين الذين كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا انفجر فيه".

وأشار البيان إلى العثور في حوزة المهاجمين على عدة عبوات ناسفة يدوية الصنع.
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