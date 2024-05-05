الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تخطر بهدم مساكن وحظيرة أغنام شمال غرب أريحا

هدم مساكن
الاحتلا يخطر بهدم مساكن غرب أريحا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم ثمانية مساكن وحظيرة أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غربي أريحا.


وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وأخطرت بهدم خمسة مساكن وحظيرة أغنام، كما أخطرت بهدم ثلاثة مساكن في التجمع، بالإضافة إلى غرفة مجمع الطاقة الشمسية التي تغذي التجمع.

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يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في تجمع عرب المليحات بهدف حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح المستوطنين المتطرفين. وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن تكون فيها بنية تحتية.


وتشير الإحصائيات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية من مناطق متفرقة في الضفة.
إلى ذلك، عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية حدادا على شهداء بلدة دير الغصون الذين ارتقوا أمس، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.


وشمل الإضراب قرى وبلدات وضواحي ومخيمات طولكرم، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسة العامة والخاصة أبوابها.


وأعلن أمس السبت عن استشهاد خمسة شبان، بعد محاصرة قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل آل بدران في الحي الشرقي لبلدة دير الغصون أكثر من 13 ساعة متواصلة، تخللها إطلاق كثيف للعيارات النارية والقذائف، تبعها هدم كامل للمنزل بجرافات ثقيلة.


وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بأسماء أربعة شهداء تحتجزهم قوات الاحتلال لديها من دير الغصون، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد خامس من تحت أنقاض المنزل المستهدف، ونقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي دون معرفة هويته حتى اللحظة، بسبب التشويه الكبير في جثمانه.

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