الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوب غزة

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ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد تفاصيل أخرى بهذا الشأن.من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سحبت جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انسحاب الفرقة يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه لم يبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.