الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوب غزة

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سحبت جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انسحاب الفرقة يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه لم يبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منازل مدمرة في غزة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06 نيسان 2024
إصابة جندي إسرائيلي

الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر

26 آذار 2024
إصابات في جيش الاحتلال

الاحتلال يعلن إصابة 31 جنديا خلال 48 ساعة

26 آذار 2024
عناصر من حماس - (أرشيفية)

إعلام عبري: لا مؤشرات على مقتل أو جرح أي من قادة حماس

18 آذار 2024
اقرأ أيضا
مدمرة أميركية تسقط صاروخين استهدفا سفينة في البحر الأحمر

استهداف سفينة قبالة اليمن

منذ 32 دقيقة
ريشي سوناك

سوناك: بريطانيا مصدومة من حمام الدم في غزة

منذ 60 دقيقة
الدخان يتصاعد من موقع إسرائيلي قصفه "حزب الله" في شمال فلسطين المحتلة على حدود لبنان الجنوبية - (أرشيفية)

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

منذ2 ساعة
بايدن يهدد نتنياهو

"سي إن إن": بايدن يهدد نتنياهو بعواقب وخيمة لهذا السبب

منذ2 ساعة
إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

منذ3 ساعة
ضحايا العدوان على غزة

اليونيسيف: 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الحرب لن تستثني أحدا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج عكس الانطباعات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار مجلس حقوق الإنسان.. دلالات دولية مهمة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فرصة عمل

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات | منذ13 ساعة
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات | منذ13 ساعة
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - هدر

هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 