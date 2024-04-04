الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لابيد مهاجما نتنياهو: إنهاء حكومتك مطلب فوري

زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

شنّ زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، هجوماً على حكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً إنّ  "كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

اضافة اعلان

 

وقال لابيد إنّ الأمر المطلوب اليوم هو "إنهاء هذه الحكومة المُدمّرة برئاسة نتنياهو"، لافتاً إلى أنّ "الخيارات كافّة أمام إسرائيل سيئة".


وقبل أيام، انتقد لابيد حكومة نتنياهو "لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أدّى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب".


وكتب لابيد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنّ "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي الأسرى، أنتم مجانين، لقد تم أسرهم تحت مراقبتكم".


ومساء يوم السبت الماضي، خرج عشرات الآلاف من المستوطنين في احتجاجات حاشدة، إذ اتخذت المظاهرات الأسبوعية في "تل أبيب"، من قبل عائلات الأسرى، منعطفاً دراماتيكياً، عندما دعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع"، والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.


وتوجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان ألقته والدة أحد الأسرى الإسرائيليين (ماتان تسينغوكر)، إلى نتنياهو، بالقول: "أنت العقبة أمام الصفقة، وتقف بيننا وبين إعادة أبنائنا". 


ويُهاجم لابيد بشكلٍ مُتكرر رئيس حكومة الاحتلال، ووصف نتنياهو مؤخراً بـ"مؤسس ثقافة الأكاذيب"، وذلك بعد أن "قدّم وعوداً، لليهود الحريديم، بزيادة مخصّصاتهم ومنحهم تعويضات تحت الطاولة، إذا حرمتهم المحكمة العليا من ميزانياتهم". الميادين

 

اقرأ أيضاً: 

لابيد: لن تنتصر "إسرائيل" دون إعادة الأسرى من غزة

لابيد: حكومة نتنياهو فشلت في إعادة المختطفين وعليها الرحيل

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

أوقفوا الحرب الصغيرة كي ننتصر في الكبيرة

منذ15 ساعة
هآرتس

العالم صبره نفد

منذ15 ساعة
هآرتس

إسرائيل ملزمة بتوفير الغذاء للغزيين

منذ15 ساعة
إسرائيل هيوم

أنقذوهم الآن

منذ15 ساعة
خيام نصبها في القدس محتجون وذوو الأسرى لدى حماس كتعبير عن المطالبة بإطلاق سراحهم-(وكالات)

مدينة خيام كبرى أقيمت في القدس

02 نيسان 2024
هآرتس

حقيبة أكاذيب حرب غزة

02 نيسان 2024
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

على الدولة أن تتدخل فورا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تقييم قرار تخفيض الجمارك

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإسلاميون والنظام السوري.. رحلة تقلبات

سميح المعايطة |اليوم

ماذا تريدون؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

استحقاقات مؤجلة سيدفع ثمنها العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات | منذ13 ساعة
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات | منذ13 ساعة
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

إسطنبول !

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy
 
 