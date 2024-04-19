أوزيل: على برشلونة النظر في إخطائه.. وبيلينجهام لاعب مذهل

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مدن - أكد نجم ريال مدريد السابق مسعود أوزيل، أن الفريق الملكي مرشح فوق العادة بحسم مباراة الكلاسيكو يوم غد الأحد أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني. ويدخل ريال مدريد إلى مباراة الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعدما بلغ دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ودع برشلونة البطولة ذاتها الأسبوع الماضي، بخسارته القاسية أمام باريس سان جيرمان 1-4 مساء الثلاثاء.وسئل أوزيل في مقابلة مع صحيفة "ماركا"، عما إذا كان ريال مدريد مرشحا للفوز بالكلاسيكو، فأجاب: "نعم قطعا. برشلونة يعاني، إنه يحاول.. لديهم لاعبون جيدون في جميع المراكز، لكنهم تعرضوا لإصابات كثيرة هذا الموسم وربما عليهم أن ينظروا أكثر قليلاً إلى أنفسهم وأخطائهم وألا يشتكوا دائمًا من الحكام، هذا لا يساعد. مدريد يقدم موسمًا رائعًا. لم أتوقع ذلك بعد مغادرة كريم (بنزيما) للنادي، لكنهم في حالة جيدة جدًا".وأشاد أوزيل بمستوى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد قائلا: "كان النصف الأول من الموسم مذهلاً وترك الجميع عاجزين عن الكلام.. بدا في الأسابيع القليلة الماضية متعبا بعض الشيء، لكن إذا فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا فقد يكون مرشحًا للكرة الذهبية. إنه ما يزال صغيرًا جدًا، إنه مذهل".وعن اللاعبين الآخرين الذين نالوا إعجابه في صفوف ريال مدريد هذا الموسم، قال أوزيل: "أنتونيو روديجر.. إنه يقدم موسمًا على مستوى عالمي، من هو المدافع الذي لعب موسمًا أفضل منه في أوروبا؟ وكان أيضًا الفارق ضد مانشستر سيتي. لم يلعب المباراة أمام الفريق ذاته الموسم الماضي وخسر 0-4.وأضاف: "في مباراة هذا الأسبوع على ملعب الاتحاد، كان هالاند يبحث دائمًا عن ناتشو حتى لا يدخل في أي مبارزة مع توني. هذا كل ما تحتاج لمعرفته. وهالاند أيضًا من الطراز العالمي، ولا يسمح للناس بأن يخطئوا. لكن عقلية توني لا تصدق".وأكد أوزيل أن الدولي التركي أردا جولر، يساحق التواجد في فريق مثل ريال مدريد، رغم أنه بالكاد يخوض المباريات، وقال: "أعرفه جيدًا. لقد كان مثل أخي الصغير عندما كنا نلعب في فنربخشه. الجميع يعرف موهبته، لذلك لا أريد أن أمدحه كثيرًا وأضغط عليه بعد الآن. ليس من السهل إدارة وضعه، خاصة عندما يضع بلد رائع في كرة القدم مثل تركيا كل الأمل عليه".وتابع: "أنصحه بالصبر. أنا متأكد من أن وقته سيأتي. انه ما يزال صغيرا جدا. يمكنه أن تتعلم الكثير في كل تدريب. ولديه لاعبين من الطراز العالمي أمامه".وأردف: "ربما لن يحقق النجاح مع ريال مدريد هذا الموسم أو الموسم المقبل، ولكن هناك وقت. وإذا لم ينجح الأمر، فما يزال بإمكانك النظر إلى حالة (مارتن) أوديجارد الذي شق طريقه. انتقده الجميع عندما لم يلعب كشاب، ولكن بعد سنوات قليلة أصبح قائدًا لناد أوروبي كبير آخر مثل آرسنال".وعما إذا كان قد شاهد مباراة ريال مدريد امام مانشستر سيتي مساء الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بركلات الترجيح وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال أوزيل: "نعم، لقد كانت معركة رائعة. أظهر سيتي لماذا لا أحد يريد اللعب ضده. لقد سيطر على المباراة معظم الوقت".واستطرد: "لكن ريال مدريد كان ذكيًا جدًا، كما هو الحال دائمًا. لقد دافع بشكل جيد للغاية. لقد صرخت هلا مدريد بعد ركلة الجزاء التي سجلها توني روديجر، فلكم أن تتخيلوا كيف عشت اللحظة. لقد كان أمرا مثيرا للغاية. أعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأكبر الآن. أنا واثق من قدرتهم على الفوز بالبطولة".من ناحية ثانية، اعتبر البرازيلي جوليو بابتيستا، اللاعب السابق لريال مدريد، أن برشلونة "عليه المزيد من الضغط" قبل مباراة الكلاسيكو، لأنه "يجب عليه الفوز ليحاول أن يفعل شيئا للقتال من أجل الدوري".وقال بابتيستا خلال حدث إعلاني قبل المواجهة، جمعه بمدافع برشلونة السابق كارليس بويول: "ريال مدريد بحال جيدة للغاية ومتفوق بفارق ثمان نقاط. برشلونة يجب عليه الفوز بهذه المباراة ليحاول أن يفعل شيئا للقتال من أجل الدوري كما أنه عليه المزيد من الضغط. أرى أن الفريقين في نقطتين مختلفتين تماما. ريال مدريد يأتي بكل طاقته التي حصل عليها بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، وفي برشلونة -شئت أم أبيت- تشعر بالاستياء جراء الإقصاء من أي مسابقة".وتوقع اللاعب البرازيلي السابق انتهاء اللقاء بفوز الميرينجي بنتيجة 2-1، ولكنه أكد أنه بالرغم من خوض الفريقين لمباريات مهمة على مدار الأسبوع بدوري الأبطال، وعدم تركيزهما بشكل كبير على تلك المواجهة إلا أن مباريات الكلاسيكو ستظل كما هي خارجة عن التوقعات.وعن مواجهة ريال ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال قال بابتيستا: "الفوز دائمًا يجعل الفريق أقوى بل ويزداد قوة مع تقدم المباراة. لقد كانت مباراة صعبة تمكن ريال مدريد خلالها من المقاومة، وأعتقد أن وجود ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ووجوده في الدوري بترتيبه الحاليّ يمنحه فرصة كبيرة لمحاولة الفوز بكلتا البطولتين".في الجهة المقابلة، عقب بويول على انتقادات لاعب وسط البرسا إيلكاي جوندوجان، لزميله رونالد أراوخو الذي ارتكب خطأ تسبب في طرده في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وقال إنه مؤيد لمناقشة الأمور داخل غرفة تغيير الملابس وليس بشكل علني.وقال بويول: "الجميع أحرار في قول ما يعتقدون. أنا أؤيد فكرة أن الأشياء التي يجب التحدث عنها، يجري الحديث عنها داخل غرفة تغيير الملابس، وأعتقد أيضًا أنه (جوندوجان) اعطي رأيه دون نوايا سيئة".وأضاف: "فيما يتعلق بواقعة أراوخو، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدفاع ليس أمرا سهلا، إنه أمر يتطلب سرعة شديدة في اتخاذ القرار، لقد ارتكب خطأ وأنا متأكد من أنه لم يكن يريد أن يقع في هذا الخطأ، هذه أشياء تحدث في كرة القدم".وأكد بويول "في كثير من الأحيان تولي الصحافة اهتماما ببعض الأمور بشكل أكبر مما هي عليه في غرفة خلع الملابس، ونحن نعرف جيدًا كيف تجري هذه الأمور. علينا أن نحاول ألا نقول الكثير من الأشياء في الخارج، لأنه بعد ذلك يمكن تفسيرها بعدة طرق. لكنني أنا مقتنع بأنه لم تكن لديه نية سيئة.. وأعتقد أنهم تحدثوا بالفعل في غرفة تغيير الملابس وسيتم حل كل شيء".كما علق بويول على احتفال لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبيلي بالهدف الذي سجله بقميص باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بإقصاء البرسا من التشامبيونز ليج، وقال "لقد لعبت لبرشلونة فقط، لا يمكنني التعليق على اللعب ضد فريقك السابق. لكنني أعتقد أن هذا أمر شخصي للغاية ولا أعتقد أن احتفالك بهدف ما يعد قلة احترام لأحد".وصرح اللاعب السابق بأنه يريد أن يفوز لويس إنريكي بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، واعتبر أنه و"تشافي يفكران بنفس الطريقة، ولديهما نفس النية ونفس الفكرة" في اللعب وكلاهما يمثلا أسلوب برشلونة.وأردف "كلهم يعرفون البرسا بشكل جيد جدًا. لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعمل مع بيب (جوارديولا)، بالنسبة لي هو أفضل مدرب عرفته على الإطلاق. لقد أحدث ثورة في كرة القدم وهذا ما يتضح من حقيقة أنه يوجد الآن العديد من الفرق التي تتبع هذه الفكرة".وفيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو، أشار بويول إلى أن هذه المباراة "تأتي في وقت صعب بالنسبة لبرشلونة بعد الإقصاء، لكنها أيضًا فرصة للعودة للمنافسة على لقب الدوري وسنرى ما سيحدث في النهاية". -(وكالات)