افتتاح ملعب تطوير العقبة بعد إعادة تأهيله

أحمد الرواشدة

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وقال الرئيس التفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي ان الملعب افتتح اليوم باول مباراة تجمع فريقا العقبة والفيصلي ضمن مباريات دوري المحترفين، مشيرا ان شركة تطوير العقبة اعادة تأهيل الملعب خدمة لمتطلبات اتحاد كرة القدم الاردني باقامة المبارايات بين الفرق الرياضية الى جانب تمكين الشباب الأردني والفرق الرياضية والشبابية من استغلال مناخ العقبة في إقامة البطولات والأنشطة الرياضية ، مبيناً أن الملعب الرئيس جاء وفق متطلبات (فيفا) والقياسات الدولية ويتسع لحوالي 1500 متفرج قابل للزيادة، ومنجل بأفضل وأجود أنواع العشب الصناعي، بالإضافة إلى أنظمة تصريف ومدرجين ومظلات ومواقف سيارات تتسع لـ350 سيارة، ومرافق وغرف للاعبين ووحدات صحية، ويقع الملعب الجديد في منطقة المحدود بالقرب من مجمع الأمير حمزة الرياضي.وتتمتع العقبة بطقس معتدل في فصل الشتاء؛ حيث تقيم الاتحادات الرياضية فعالياتها في العقبة بهدف تنشيط السياحة وربطها بالرياضة وما يعكسه ذلك من فائدة كبيرة ستعود على الأردن سياحياً من خلال الرياضة.وحضر افتتاح الملعب بحلته الجديدة محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والشباب رمزي الكباريتي ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوبكي وعدد كبير من جمهور الفريقين.