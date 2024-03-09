رفع عدد "الأجنبيات" إلى ثلاث في دوري المحترفات

مهند جويلس

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عمان - اعتمدت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، قرار زيادة عدد اللاعبات الأجنبيات في فرق دوري المحترفات للموسم المقبل، إلى 3 لاعبات لكل فريق.وكان دوري المحترفات، شهد تواجد اللاعبات الأجنبيات في المواسم الخمسة الماضية، بحضور لاعبتين في كل فريق كحد أقصى، فيما شهدت بطولة الأندية الأردنية - السعودية، مشاركة 4 لاعبات أجنبيات بالفريق الواحد.ومن المقرر، أن ينطلق دوري المحترفات بنسخته السادسة في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بمشاركة 6 فرق هي: الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر، الاستقلال والحسين إربد.وشهد الموسم الماضي إصدار قانون جديد من اتحاد الكرة، يسمح للفرق المشاركة بالتعاقد مع لاعبتين كحد أقصى من اللاعبات غير الأردنيات، بشرط أن تتعدى مدة إقامة اللاعبة عاما واحدا، ولم يتحدد مصير هذا القرار بالموسم المقبل، في ظل زيادة عدد الأجنبيات إلى 3.وكان الاتحاد، توج بلقب النسخة الماضية بعد منافسة شرسة مع فريق الأرثوذكسي الذي حل وصيفا، علما بأن النسخة الأولى توج بلقبها نادي شباب الأردن في العام 2019، فيما حصل عمان على لقبي العامين 2020 و2021، وتوج الأهلي بلقب الموسم 2022.وصعد فريق الحسين إربد إلى مصاف أندية المحترفات عقب حصوله على لقب دوري الدرجة الأولى الماضي، فيما ألغى اتحاد الكرة هبوط الاستقلال صاحب المركز الخامس والأخير بدوري المحترفات الموسم الماضي، بسبب رغبته بزيادة عدد الفرق لزيادة عدد المباريات.وتركت اللاعبة الأجنبية انطباعا طيبا في الموسم الماضي، ولا سيما مع بطل الدوري فريق الاتحاد، حيث كانت مهاجمته اللبنانية ليلى إسكندر الأكثر مساهمة بالأهداف بالبطولة بشكل عام، بعد تسجيلها 14 هدفا، وصناعتها لثلاثة أهداف، فيما صنعت زميلتها المدافعة المصرية أمنية محمود هدفين، وقدمت حضورا طيبا في الخط الخلفي، ليكون الاتحاد الأقل قبولا للأهداف (5 في 12 مباراة).وحصلت لاعبة الأرثوذكسي، الغانية ناومي أنيما على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في البطولة، بعد مساهمتها الكبيرة مع فريقها الذي حل ثانيا، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات من أصل 12 مباراة لعبها فريقها، وتسجيلها 4 أهداف وصناعتها لـ3، فيما كانت زميلتها ومواطنتها رحمة جافارو مؤثرة على نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما حلت وصيفة لهدافة الدوري وبرصيدها 9 أهداف.