السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع عدد "الأجنبيات" إلى ثلاث في دوري المحترفات

اللبنانية ليلي اسكندر لاعبة فريق الاتحاد في الموسم الماضي -(من المصدر)
اللبنانية ليلي اسكندر لاعبة فريق الاتحاد في الموسم الماضي -(من المصدر)
عمان - اعتمدت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، قرار زيادة عدد اللاعبات الأجنبيات في فرق دوري المحترفات للموسم المقبل، إلى 3 لاعبات لكل فريق.
وكان دوري المحترفات، شهد تواجد اللاعبات الأجنبيات في المواسم الخمسة الماضية، بحضور لاعبتين في كل فريق كحد أقصى، فيما شهدت بطولة الأندية الأردنية - السعودية، مشاركة 4 لاعبات أجنبيات بالفريق الواحد.اضافة اعلان
ومن المقرر، أن ينطلق دوري المحترفات بنسخته السادسة في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بمشاركة 6 فرق هي: الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر، الاستقلال والحسين إربد. 
وشهد الموسم الماضي إصدار قانون جديد من اتحاد الكرة، يسمح للفرق المشاركة بالتعاقد مع لاعبتين كحد أقصى من اللاعبات غير الأردنيات، بشرط أن تتعدى مدة إقامة اللاعبة عاما واحدا، ولم يتحدد مصير هذا القرار بالموسم المقبل، في ظل زيادة عدد الأجنبيات إلى 3.
وكان الاتحاد، توج بلقب النسخة الماضية بعد منافسة شرسة مع فريق الأرثوذكسي الذي حل وصيفا، علما بأن النسخة الأولى توج بلقبها نادي شباب الأردن في العام 2019، فيما حصل عمان على لقبي العامين 2020 و2021، وتوج الأهلي بلقب الموسم 2022.
وصعد فريق الحسين إربد إلى مصاف أندية المحترفات عقب حصوله على لقب دوري الدرجة الأولى الماضي، فيما ألغى اتحاد الكرة هبوط الاستقلال صاحب المركز الخامس والأخير بدوري المحترفات الموسم الماضي، بسبب رغبته بزيادة عدد الفرق لزيادة عدد المباريات.
وتركت اللاعبة الأجنبية انطباعا طيبا في الموسم الماضي، ولا سيما مع بطل الدوري فريق الاتحاد، حيث كانت مهاجمته اللبنانية ليلى إسكندر الأكثر مساهمة بالأهداف بالبطولة بشكل عام، بعد تسجيلها 14 هدفا، وصناعتها لثلاثة أهداف، فيما صنعت زميلتها المدافعة المصرية أمنية محمود هدفين، وقدمت حضورا طيبا في الخط الخلفي، ليكون الاتحاد الأقل قبولا للأهداف (5 في 12 مباراة).
وحصلت لاعبة الأرثوذكسي، الغانية ناومي أنيما على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في البطولة، بعد مساهمتها الكبيرة مع فريقها الذي حل ثانيا، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات من أصل 12 مباراة لعبها فريقها، وتسجيلها 4 أهداف وصناعتها لـ3، فيما كانت زميلتها ومواطنتها رحمة جافارو مؤثرة على نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما حلت وصيفة لهدافة الدوري وبرصيدها 9 أهداف.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة - (من المصدر)

الكسبة يتأهل لربع النهائي والهنداوي يودع التصفيات العالمية للملاكمة

منذ 32 دقيقة
الحسين عموتة وعبدالله ابو زمع خلال جرعة تدريبية سابقة للمنتخب الاول - ( من المصدر)

توجه لتنظيم لقاء ودي يجمع "النشامى" والأولمبي

منذ 60 دقيقة
فريق شفا بدران تحت 13 سنة يرفع كأس بطولة ولي العهد لكرة القدم مؤخرا-(الغد)

نادي شباب شفا بدران.. بيئة خصبة لاكتشاف المواهب الرياضية الرافدة للمنتخبات

منذ1 ساعة
فريق النصر بعد تتويجه بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد- (من المصدر)

العبداللات: "النصر" سيكون رقما صعبا في كرة اليد الأردنية

منذ1 ساعة
4184a95c-0666-4515-9683-7f675b93b867

الوحدات يحقق الفوز على مغير السرحان في دوري المحترفين

منذ2 ساعة
1444x920-real-madrid-s-vinicius-junior-celebrates-with-real-madrid-s-head-coach-carlo-ancelotti-right-afte-the-santiago-bernabeu-stadium-in-madrid-spain-saturday-nov-11-2023-ap-photo-jo

أنشيلوتي: فينيسيوس أكثر لاعب مستهدف عرفته في حياتي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سرديات الرئيس

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

ليس قرارا عابرا

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |منذ 39 دقيقة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |منذ 39 دقيقة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjah copy

آخر الشهر

تحري هلال شهر رمضان منذ24 ساعة

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy
 
 