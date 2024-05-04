"البوندسليجا".. محاولات جادة لزيادة شعبية البطولة في المنطقة العربية

مهند جويلس

اضافة اعلان

فرانكفورت - يعيش الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الحالي حالة استثنائية، بعد أن كسر نادي باير ليفركوزن هيمنة "البافاري" بايرن ميونيخ على لقب الدوري لمدة 11 موسما متتاليا، وتوج باللقب الأول في تاريخه بالمسابقة.ويترقب الشارع الرياضي في مدينة فرانكفورت مباراة قمة الجولة 32، والتي ستقام اليوم على ملعب "دوتش بانك بارك"، والتي ستجمع أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 45 نقطة، مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب وبرصيده 81 نقطة، وسط آمال كبيرة لأصحاب الأرض بإيقاف المتصدر وإلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم بعد 47 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات.وفي زيارة لمقر رابطة الدوري الألماني أول من أمس ، بدعوة من قبل رابطة "البونديسليجا" وشبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، اطلع عدد من الصحفيين العرب على ماهية العمل في الرابطة والدور الكبير الذي تلعبه في تحسين صورة المسابقة خارجيا.ورحب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني ستيفن ميركل بالصحفيين العرب، وأكد قيمة الدوري الألماني ومكانة أنديته الموسم الحالي، بعد بلوغ فريقين للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، واقتراب باير ليفركوزن من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على روما الإيطالي ذهابا بهدفين نظيفين، مشيرا إلى أن الجماهير أصبحت تشارك بعملية صناعة القرار والاستثمار الكبير في المواهب الشابة بتنميتها، مع التركيز العام على النجاح والأداء الرياضي، إضافة إلى إكساب الدوري الألماني صبغة عالمية، حيث تبلغ نسبة اللاعبين الأجانب النصف، مع محاولة التوسع باستقطاب أكبر للاعبين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.ولم يخف ميركل، أن الموسم الحالي هو الأفضل للكرة الألمانية منذ 10 سنوات، بعد تألق الأندية بالبطولات القارية، وهذا يؤكد أن عمل الرابطة تتم ترجمته على أرض الواقع، من خلال الشراكة والتباحث مع الأندية باستمرار.وأشاد ميركل، باللاعبين العرب المتواجدين في الدوري الألماني، وأوضح أنهم يتمتعون بمهارات فردية إلى جانب العقلية المميزة، إضافة إلى امتلاكهم روحا وحرارة باللعب أكثر من بقية اللاعبين المتواجدين بالبطولة.ويلعب في الدوري الألماني بالموسم الحالي 7 لاعبين عرب، وهم: نصير مزراوي (بايرن ميونيخ)، عمر مرموش، إلياس سخيري، أمين عدلي وفارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند)، وعيسى العيدوني (يونيون برلين).وبدوره، تحدث رئيس "بونديسليغا إنترناشونال" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هينينج برينكمان، عن دور الرابطة في تنمية كرة القدم من خلال التعاون الوثيق بين الدوري والأندية، إضافة إلى إشرافها العام على الخدمات التي تقدم للمشجعين، وتقديم محتوى إعلاميا من خلال صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيق الخاص وشركات البث التلفزيوني.وحدد برينكمان دور "البوندسليجا"، في تنظيم بطولتي الدوري الألماني للدرجتبن الأولى والثانية، فيما يتولى اتحاد الكرة الألماني مسؤولية بطولة الكأس والمنتخبات الوطنية وبقية الدرجات، إلى جانب إدارة مباريات الكرة النسوية وشؤون التحكيم.وأضاف: "البوندسليجا تمثل ثقافة ألمانيا، وتتمثل حول شغف الجماهير، وكرة القدم بالنسبة لنا أكثر من مجرد رياضة، ونود نشر فلسفة الأندية الرياضية حول العالم".وبين برينكمان بالأرقام، أفضلية الدوري الألماني على بقية البطولات بالدول الخمس الكبرى أوروبيا، حيث يعد الدوري الأقوى هجوميا خلال آخر 12 عاما باستثناء موسمين، والهداف الحالي للدوريات الخمس الكبرى هو المهاجم الإنجليزي في صفوف بايرن ميونيخ هاري كين، إلى جانب معدل الحضور الجماهيري الأكبر بحضور 43 ألف مشجعا بحسب النسب في المباراة الواحدة.وتابع: "متابعة الدوري الألماني من قبل 1 ونصف مليار شخص أمر يدفعنا لبذل المزيد من الجهد ونعتبرها نقطة انطلاق بسبب منافستنا من قبل الكثير من الدول المجاورة، ودائما ينصب تركيزنا على الجماهير ومنحهم أقل الأسعار في ما يخص التذاكر لتشجعيهم على الحضور، ونهتم كثيرا بذوي الاحتياجات الخاصة".وتركز "البوندسليجا" على أهمية التواصل مع الجمهور العربي من خلال، نشر مقاطع مصورة وتصاميم باللغة العربية على صفحاتها لجذب المتابعين من مختلف الدول، إلى جانب صناعة محتوى محليا يرتبط بالثقافة العربية وأبرزها الطقوس الدينية والحياة اليومية للمصري عمر مرموش خلال شهر رمضان المبارك.وعبر مدير إدارة الاتصال المؤسسي لقنوات بي ان سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاسم المفتاح، عن سعادته بتوقيع عقد لثلاثة مواسم مع رابطة الدوري الألماني لبث المباريات في المنطقة، متمنيا بأن تمتد الشراكة بين الطرفين لفترة أطول، علما بأن القناة تحظى بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحقق أرقاما قياسية كأفضل قناة رياضية بالمنطقة العربية.وعلى صعيد متصل، قام الوفد الإعلامي العربي بزيارة ملعب "دوتش بانك بارك"، الخاص بنادي أينتراخت فرانكفورت، واطلع على متحف الفريق الذي يضم ألقابا برياضات متعددة أبرزها كرة القدم، واللقب الأثمن للفريق المتمثل بالدوري الأوروبي، والذي توج به في الموسم 2021-2022 على حساب رينجرز الأسكتلندي في نهائي المسابقة.وأكد الرئيس التنفيذي لنادي إينتراخت فرانكفورت أكسل هيلمان خلال اجتماعه بالصحفيين، أن النادي يحتفل في العام الحالي بمرور 125 عاما على تأسيسه، مشيرا إلى أنه أقدم ناد على مستوى العالم أسس فريقا محترفا، ويملك 142 ألف عضو، ويشارك النادي في 58 رياضة.وأشاد هيلمان، باللاعب المصري في صفوف فرانكفورت، عمر مرموش، والمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الموسم الأول مع الفريق، حيث اعتبره هدافا بارعا، ولا يفكر النادي بالاستغناء عنه في الفترة المقبلة.واستعرض النادي أبرز الأهداف التي يود العمل عليها في الفترة المقبلة، ومنها الوصول إلى دول عديدة لزيادة رقعة شعبية النادي، مع التشديد على أن النادي ازدادات شعبيته من المنطقة العربية بسبب تألق مرموش، ما جعل باب التواصل مفتوحا مع المسؤولين المصريين لإقامة معسكر تدريبي للفريق هناك مستقبلا.