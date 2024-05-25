الدوري "شمل".. الحسين يحقق لقب دوري المحترفين لأول مرة

مهند جويلس

عمان- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، فريق الحسين إربد باللقب التاريخي الذي احرزه مساء السبت.

وكتب سموه على منصة «انستغرام»، قائلا: «مبارك للملكي الحسين إربد لقب الدوري الأردني للمحترفين».

وكانت ليلة تاريخية عاشتها جماهير الحسين إربد أمس بحصول فريقها على لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد حسمه المباراة الأخيرة بدوري المحترفين لكرة القدم، والفوز على سحاب بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

واستطاع الحسين إربد قلب النتيجة على مستضيفه سحاب، حيث تقدم الأخير بالنتيجة عبر المهاجم حمزة الصيفي عند الدقيقة 21، فيما سجل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي الهدفين عند الدقيقتين 45 و72، في مباراة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من مشجعي "غزاة الشمال"، ليفرحوا باللقب للمرة الأولى حتى ساعات متأخرة من الصباح.

وعلى ضوء هذه النتيجة، هبط فريق سحاب لمصاف أندية الدرجة الأولى، بعد تراجعه للمركز الحادي عشر وقبل الأخير وتجمد رصيده عند 18 نقطة.

وبعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أصبح الحسين تاسع فريق محلي يحظى باللقب، بعد أن حصل الفيصلي على لقب الدوري في 35 مرة من قبل، مقابل 17 لقبا لفريق الوحدات، كثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث وبرصيده 8 ألقاب، و3 ألقاب للرمثا ومثلهم للجزيرة، ولقبين لشباب الأردن، ولقب وحيد لكل من عمان والأردن.

واستطاع الحسين إربد تسجيل رقم قياسي في دوري المحترفين، من خلال وصوله للنقطة 59، وهو أفضل رصيد نقطي لفريق ببطولة الدوري منذ تطبيق نظام الاحتراف في الموسم 2009-2010.

وسجل الحسين إربد هذا الموسم نتيجة الفوز في 19 مباراة، مقابل التعادل في مواجهتين فقط، والخسارة من الفيصلي في الجولة قبل الأخيرة، علما بأنه ثاني أقوى خط هجومي برصيد 44 هدف، وأفضل دفاع بقبوله 6 أهداف فقط.

وكان الوحدات قد فاز على شباب العقبة بهدف نظيف في افتتاح الجولة الثانية والعشرين والأخيرة، فيما تخطى الرمثا نظيره الجليل برباعية بيضاء.

وسيشارك في الموسم المقبل 2024-2025 فريقا الجزيرة والصريح، بعد أن تأهلا من دوري الدرجة الأولى مؤخرا.

مراسم التتويج

وتوج وزير الشباب محمد النابلسي فريق الحسين بلقب البطولة والميداليات الذهبية، بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، والأمين العام للاتحاد سمر نصار، ورئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد.

ومنح وزير الشباب محمد النابلسي كأس البطولة بنستخها الحادية والسبعين، لقائد فريق الحسين إربد حمزة الدردور، والذي أصبح ثاني لاعب محلي يتوج باللقب مع 3 فرق مختلفة، بعد أن توج بها سابقا مع الوحدات والرمثا، علما بأن اللاعب الأول هو المعتزل علاء مطالقة، بالحصول عليه مع الفيصلي والوحدات وشباب الأردن.

كما تم تكريم طاقم التحكيم البحريني الذي أدار المباراة، والمكون من إسماعيل حبيب للساحة، الحكام المساعدين صلاح جناحي، عبدالله يعقوب، ومحمد جمال رابعا.

محمود: فريقي استحق اللقب

المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود قال إن فريقه استحق لقب الدوري بعد أن قدم مستويات قوية في المباريات التي خاضها، ووجه شكره وتقديره إلى رئيس النادي عامر أبو عبيد الذي اختاره ليكون ضمن هذه المنظموة التي افرجت الجماهير الذواقة لبطولة الدوري.

وبارك محمود لقب الدوري إلى كافة جماهير النادي التي وقفت خلف الفريق وساهمت في تحقيق هذا اللقب، مثلما شكر اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية التي وقفت معه وساندت في تحقيق اللقب الأول لفريقه.

"الأزرق" يضرب بقوة

لم يمنح الفيصلي نظيره شباب الأردن فرصة لالتقاط الأنفاس، بتسجيله 4 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة، عبر حسام أبو الذهب في الدقيقتين 19 و42، وهدف عبر رونالد وانجا عند الدقيقة 33، قبل أن يأتي الهدف الرابع بالخطأ من أحد لاعبي شباب الأردن عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وواصل الفيصلي هديره الهجومي مع بداية الشوط الثاني بتسجيله الهدف الخامس عبر اللاعب عارف الحاج بعد 6 دقائق على الانطلاقة، فيما قلص شباب الأردن الفارق عبر اللاعب صلاح الدين فراش عند الدقيقة 61، ليبصم لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش "صيصا" عند الدقيقة 64، ليعود فراش ويسجل الثاني لفريقه عند الدقيقة 66.

وأنهى الفيصلي البطولة في المركز الثاني وبرصيده 57 نقطة، فيما بقي شباب الأردن برصيد 22 نقطة.

مغير السرحان ينجو

استطاع مغير السرحان البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره السلط بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب.

وأهدر السلط ركلة جزاء سددها اللاعب الفلسطيني عميد صوافطة عند الدقيقة 12، ليتقدم مغير السرحان بالنتيجة عبر اللاعب أحمد أبو صعيليك عند الدقيقة 39.

وتقدم مغير السرحان للمركز التاسع وبرصيده 21 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق السلط عند 28 نقطة وفي المركز الخامس.

الأهلي يستمر بـ"المحترفين"

استمر فريق الأهلي بين كبار الدوري، رغم خسارته من معان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب السلط.

وتقدم معان بالنتيجة عبر اللاعب إبراهيم الرواد عند الدقيقة 51، ليعدل بعدها بدقيقتين لاعب الأهلي إبراهيم الجوابرة النتيجة، قبل أن يعود معان ويتقدم بالنتيجة عبر اللاعب مالك علان عند الدقيقة 83.

واستفاد الأهلي من تعثر سحاب وتراجع مركزا واحدا ليصبح عاشرا وبرصيده 20 نقطة، فيما تقدم معان للمركز السادس وبرصيده 26 نقطة.

وانجا هداف الدوري

ومع نهاية الجولة الأخيرة، حقق المهاجم الكاميروني في صفوف فريق الفيصلي رونالد وانجا جائزة هداف الدوري، بعد تسجيله 13 هدفا، وجاء اللاعب للدوري المحلي مع بداية مرحلة الإياب، ووضع بصمته بصورة كبيرة، ونجح في تسجيل أهداف بجميع مواجهات الفيصلي باستثناء مباريات السلط، الوحدات والحسين إربد.

الجدير بالذكر أن وانجا سبق له الحصول على جائزة هداف الدوري في الموسم 2021، حيث كان مهاجما في فريق السلط، ونجح في آسيا 15 هدفا.

وحل في المركز الثاني بترتيب الهدافين 4 لاعبين برصيد 9 أهداف وهم: عبد العزيز نداي ومحمود مرضي (الحسين إربد)، سيدريك هنري (الوحدات)، والمهاجم السابق لفريق الفيصلي رزق بني هاني، وبرصيد 8 أهداف كل من عارف الحاج (الفيصلي)، مهند أبو طه (الوحدات) وأحمد أبو كبير (سحاب).

المكافآت المالية

يحصل فريق البطل الحسين إربد على جائزة مالية بقيمة 60 ألف دينار من اتحاد الكرة، فيما يحصل صاحب المركز الثاني فريق الفيصلي على جائزة مالية بقيمة 30 ألف دينار، بينما نال الوحدات صاحب المركز الثالث مكافأة مالية قدرها 15 ألف دينار.

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