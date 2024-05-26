"الحسين إربد" غزى الشوارع باللون الأصفر.. ومغردون يعلقون

إسلام البدارنة

اكتست مدينة إربد ليلة أمس باللون الأصفر والذي يمثل قمة التوهج والإشراق، احتفالاً بفوز فريق الحسين لقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق سحاب بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.



وكانت فرحة مشجعي "غزاة الشمال" ممزوجةً بحسٍّ من الوطنية والروح الرياضية، حيث عمّت المواكب شوارع المدينة فرحاً بيوم الاستقلال وفوز الملكي باللقب، بليلة أسطورية وتاريخ مميز، حفره مشجعو نادي الحسين في ذاكرتهم.



كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نادي الحسين إربد بمناسبة فوزه بدوري المحترفين لكرة القدم وكتب عبر خاصية "الستوري" في الإنستغرام، “مبارك للملكي الحسين إربد لقب الدوري الأردني للمحترفين”.



واستقبل مشجعو الملكي ناديهمم من على أبواب مدينة إربد، في مواكب واحتفالات كانت قد حضرت لها منذ أسابيع قليلة قبل بدء المباراة، الأمر الذي بث في قلوب لاعبي الفريق نوعاً من الحس بالمسؤولية تجاه ثقة مشجعيهم بهم، ليحاربوا من أجل إحرازهم اللقب.

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مبروك فوز نادي الحسين إربد بالدوري الأردني للمره الأولى في تاريخه pic.twitter.com/aV3jVNxbIS — Asem Aqel Aljondi (@QlAljndy) May 26, 2024

وكانت قلوب المشجعين تكاد تخفق في الثانية ألف مرة قبل تسجيل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي الهدف المفصلي عند الدقيقة 72، لتتعالى بعدها هتافاتهم وصرخاتهم فرحاً بتقدمهم على فريق سحاب.

استيقظت صباحا على خبر فوز نادي الحسين إربد (مدينتي) ببطولة الدوري ولم أكن أعلم أنه مرشح للفوز أصلا، فأعاد لي الخبر ذكريات طفولة مضت تركت فيه تشجيع نادي الحسين لأنه كان دائما لا يتعدى مرتبة الوصيف ثم كبرت بعد ذلك واكتفيت باللعب لا بالتشجيع

مبارك لنادي الحسين ونرجوا من الله فوز… pic.twitter.com/mRnzFdDMm3 — الكاتب ليث التل (@laithaltal1968) May 26, 2024

وتفاعل عشرات الآف من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي فرحاً بالنتيجة، وأيضاً ممكن علقوا على نتيجة المباراة واستحقاق الملكي للقب.

اسمى التبريكات لنادي الحسين في اربد عروس الشمال لنيل الدوري ...كل الحب لإدارة النادي ولكل اللاعبين ولكل عشاق نادي الحسين الكبير pic.twitter.com/irhBLxkplV — moh_yousef922 (@moh_yousef922) May 26, 2024