 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحسين إربد" غزى الشوارع باللون الأصفر.. ومغردون يعلقون

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فريق الحسين إربد

اكتست مدينة إربد ليلة أمس باللون الأصفر والذي يمثل قمة التوهج والإشراق، احتفالاً بفوز فريق الحسين لقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه، وذلك بعد تغلبه على فريق سحاب بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وكانت فرحة مشجعي "غزاة الشمال" ممزوجةً بحسٍّ من الوطنية والروح الرياضية، حيث عمّت المواكب شوارع المدينة فرحاً بيوم الاستقلال وفوز الملكي باللقب، بليلة أسطورية وتاريخ مميز، حفره مشجعو نادي الحسين في ذاكرتهم.

كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نادي الحسين إربد بمناسبة فوزه بدوري المحترفين لكرة القدم وكتب عبر خاصية "الستوري" في الإنستغرام، “مبارك للملكي الحسين إربد لقب الدوري الأردني للمحترفين”.

واستقبل مشجعو الملكي ناديهمم من على أبواب مدينة إربد، في مواكب واحتفالات كانت قد حضرت لها منذ أسابيع قليلة قبل بدء المباراة، الأمر الذي بث في قلوب لاعبي الفريق نوعاً من الحس بالمسؤولية تجاه ثقة مشجعيهم بهم، ليحاربوا من أجل إحرازهم اللقب.

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وكانت قلوب المشجعين تكاد تخفق في الثانية ألف مرة قبل تسجيل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي الهدف المفصلي عند الدقيقة 72، لتتعالى بعدها هتافاتهم وصرخاتهم فرحاً بتقدمهم على فريق سحاب. 

 

 

وتفاعل عشرات الآف من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي فرحاً بالنتيجة، وأيضاً ممكن علقوا على نتيجة المباراة واستحقاق الملكي للقب.

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