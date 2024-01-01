الصادق والشرباتي ومصطفى ضمن الأوائل في التصنيفين الأولمبي والعالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - صدر يوم أمس التصنيفان الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ‏وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم: جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين.وبقيت الصادق في وزن تحت 68 كغ، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 472.13 نقطة وتراجعت إلى المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 459.33 نقطة.وحصلت الصادق على 36 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى 12 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وبقي اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم ، بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 372.28 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس في التصنيف الأولمبي 368.68 نقطة.وحصل الشرباتي الشهر الماضي على 21.60 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى 12 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 396.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي 403.35 نقطة.وحصل مصطفى على 36 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، وعلى 20 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا وعلى 10 نقاط في بطولة قطر الدولية التي أقيمت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.إلى ذلك، تقدم اللاعب زيد الحلواني في وزن تحت 63 كغم، إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 216.25 نقطة، وبقي بالمركز 11 أولمبيا (وزن تحت 68 كغم)، برصيد 279.89 نقطة.وبقيت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎126.12‎‏ نقطة، وجاءت في ‏المركز العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد ‏‎ 172.81نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.وتقدم اللاعب فهد عمار إلى المركز الثاني والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 147.82 نقطة، وبقي بالمركز العاشر في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎ 128.32نقطة.‏وتقدم اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم إلى المركز العشرين بالتصنيف العالمي برصيد 103.07 نقطة.وتقدم اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم إلى المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 94.58 نقطة، وجاء في المركز الخامس والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في الوزن ذاته، برصيد 118.56 نقطة.ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني، إلى تحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل، حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية، والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، ويكثف المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين)، وتعد المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي تسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر في الفجيرة بالفترة من 18 إلى 20 من الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين)، التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.