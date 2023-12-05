"روح الإيثار" تتوج الحلواني بطلا من نوع خاص

أيمن وجيه الخطيب

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تلقى نجم المنتخب للتايكواندو زيد الحلواني، عبارات الإشادة والاستحسان، بعد بادرة إيجابية قام بها تجاه زميله زيد مصطفى، في جائزة مانشستر، الأخيرة في سلسلة بطولات الجائزة الكبرى.وخسر الحلواني مباراته في نصف النهائي خلال جائزة مانشستر، ليفقد أي أمل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 عن طريق التصنيف الأولمبي، حيث تنص التعليمات على تأهل أول 6 لاعبين من كل وزن في التصنيف الأولمبي، مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية صيف العام المقبل.ويلعب الحلواني في فئة الوزن ذاتها (تحت 67 كغم)، إلى جانب مصطفى، الذي دخل البطولة وهو يحمل حظوظا أقوى في التأهل المباشرة، بحكم تصنيفه الأعلى.وخسر مصطفى أيضا مباراته في نصف النهائي، فتقرر أن يتواجه اللاعبان في نزال على الميدالية البرونزية، ليقرر الحلواني الانسحاب، لمساعدة زميله على التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وهو ما تحقق بنيل مصطفى للميدالية البرونزية.واعتبر مراقبون، أن خطوة الحلواني مؤثرة ومرسومة بحروف الفخر والإعجاب، بعد إيثار إن دل على شيء، فإنه يدل على الأجواء الأسرية في صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو، والذي يواصل حصد الإنجازات في البطولات العالمية.وكان الحلواني يحتل المركز العاشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 68 كغم، في حين يحتل اللاعب مصطفى المركز الرابع.ويعد الحلواني، من اللاعبين المرموقين على الأصعدة كافة، ويتمتع بروح رياضية عالية، ما أدى إلى اكتسابه ود واحترام الآخرين، كما يتصف بالإنسانية وروح الإيثار.وترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو، خلال أيام جائزة مانشستر، نتائج لاعبيه لمعرفة المتأهلين منهم لأولمبياد باريس 2024، حيث حقق المنتخب إنجازا تاريخيا، بتأهل 3 لاعبين إلى الأولمبياد مباشرة، وهم: جوليانا الصادق التي تتأهل للمرة الثانية، وصالح الشرباتي الذي حصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، في حين تأهل زيد مصطفى للأولمبياد للمرة الأولى.وحقق الأردن في اختتام منافسات الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، ميداليتين برونزيتين عن طريق الصادق (وزن تحت 67 كغم)، ومصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وجاء المنتخب الوطني في المركز الأول عربيا وآسيويا والثالث على مستوى العالم في عدد اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024.