فيتيس الهولندي يغادر دوري الأضواء بعد 35 عاماً

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وفرضت لجنة التراخيص المستقلة التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم عقوبة الخصم ليتذيل النادي الترتيب برصيد سالب نقطة واحدة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان إنه وقع هذه العقوبة على النادي لفشله المستمر على مدى فترة طويلة في تلبية متطلبات لوائح الترخيص.وقال فيتيس إنه لن يستأنف ضد هذا القرار لأنه قد يعرض تراخيصه الحالية لتهديد كبير.وقال المدير العام المؤقت إدوين رينتغيس "رغم أنه يوم أسود في تاريخ كل عاشق لنادي فيتيس فإنه يعبر عن حقيقة قاسية، لكنني سعيد بأن لدينا فرصة لمواصلة إجراءات الاحتفاظ برخصتنا".وصعد فيتيس إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي عام 1989 لكنه لم يسبق له الفوز باللقب. وحقق لقبه الوحيد في 2017 عندما رفع كأس هولندا.