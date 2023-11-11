السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعب بايرن ميونيخ قشي أبرز أسلحة "الأولمبي" بالمرحلة المقبلة

لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم يوسف قشي - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم يوسف قشي - (من المصدر)
 بدأ اللاعب الأردني المحترف في فريق الشباب بنادي بايرن ميونيخ الالماني يوسف قشي، تدريباته مع المنتخب الوطني تحت 23 لكرة القدم، في أول حضور له مع المنتخبات الوطنية، بعد أن تم استدعاؤه من قبل المدير الفني عبد الله أبو زمع، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة وأهمها المشاركة في نهائيات كأس آسيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر.اضافة اعلان
ويعد قشي أحد أبرز اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، والذين تمت المطالبة به من قبل الشارع الرياضي مرارا وتكرارا، نظرا للنجومية التي يتمتع بها اللاعب في مركز الجناح الأيمن، حيث يمتد عقده للعام 2025 مع "البافاري"، فيما شارك خلال فترات ماضية بتدريبات الفريق الأول للنادي الألماني. ويعول أبو زمع على إمكانيات اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، والمعار حاليا لفريق ألتيجنيليك برلين أحد فرق الدرجات بألمانيا، في زيادة الحلول الهجومية للمنتخب الأولمبي، حيث يقدم اللاعب نفسه بصورة جيدة مع الفريق الذي يمثله بالفترة الحالية، إذ سجل هدفا مع فريقه الجديد بعد خوضه 172 دقيقة لعب.
وغادر أمس وفد المنتخب الوطني الأولمبي إلى السعودية، بهدف خوض مبارتين وديتين أمام نظيره السعودي السبت المقبل، قبل أن يواجه نظيره القطري في 21 من الشهر نفسه، فيما يباشر المنتخب تدريباته اليوم بمدينة الدمام مع انطلاق المعسكر التدريبي.
وضمت قائمة "الأولمبي" للمعسكر السعودي 26 لاعبا، وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم ريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان وبكر كلبونة.
ويتطلع "الأولمبي" للاستفادة من المعسكر الذي يأتي بفترة التوقف الدولية، بهدف الوصول للجاهزية للبطولة القارية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يسعى أبو زمع في إيصال المنتخب للمرة الأولى للأولمبياد، في ظل وجود أسماء مميزة في قائمة المنتخب، قادرة على تحقيق حلم الشارع الرياضي.
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