أرابيلا يتجاوز محطة آيلة في سلة "دوري اللعيبة"

خالد تيسير العميري

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عمان – حسم فريق “أرابيلا” أولى مواجهاته في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”، بالفوز على فريق “آيلة” بنتيجة 93-63 (النصف الأول 41-36)، في لقاء جمعهما أمس عن مباريات ذهاب المرحلة الأولى بصالة الأمير حمزة “المدينة الرياضية”، والتي شهدت أيضا في وقت متأخر إقامة مباراة بين فريقي “بيلا” و”صقور الناشئين”.وطبقا لنظام البطولة المستحدثة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب” خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”.وفي المرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسان على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين مع اعتماد د.ابراهيم العصعوص مدرب فريق ارابيلا على الخماسي، ناصر انزور ويوسف شتات وأحمد أبو راشد والمحترفين الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس، فيما كان مدرب فريق آيلة يبدأ اللقاء بالخماسي، أحمد أبو الوفا وأحمد النوايشة وخالد أبو شاور ومحمد زغب والمحترف الأميركي باتريك بيرنيت، ليحسم ارابيلا الفترة الأولى لصالحه (20-19).وساهمت السلات المتنوعة للمحترفين هاريس وبوتا في منح أربيلا أفضلية التقدم في النصف الأول (41-36) بعدما حسم الفترة الثانية (21-17).وكشر ارابيلا عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع تنويع خياراته في التسجيل، فيما كان فريق آيلة يعتمد على مهارات محترفه باتريك في الاختراق والتسجيل، ليعزز أرابيلا تقدمه في النتيجة الإجمالية (73-53) بعدما حسم الفترة الثالثة (32-17).ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي حسمها أرابيلا (20-10)، ليفوز في النتيجة النهائية (93-63).وبرز الأميركي ايمانويل ايغ بوتا في اللقاء من جانب لاعبي أرابيلا بتسجيله 32 نقطة و15 متابعة “الدبل دبل” و4 تمريرات حاسمة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36، فيما كان الأميركي باتريك بيرنيت الأبرز من جانب لاعبي آيلة بتسجيله 39 نقطة ومتابعتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 31.