الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أرابيلا يتجاوز محطة آيلة في سلة "دوري اللعيبة"

1715374094357778400
لاعب أرابيلا احمد أبو راشد يتجه للتسجيل في سلة آيلة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – حسم فريق “أرابيلا” أولى مواجهاته في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”، بالفوز على فريق “آيلة” بنتيجة 93-63 (النصف الأول 41-36)، في لقاء جمعهما أمس عن مباريات ذهاب المرحلة الأولى بصالة الأمير حمزة “المدينة الرياضية”، والتي شهدت أيضا في وقت متأخر إقامة مباراة بين فريقي “بيلا” و”صقور الناشئين”.اضافة اعلان
وطبقا لنظام البطولة المستحدثة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب” خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”.
وفي المرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسان على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين مع اعتماد د.ابراهيم العصعوص مدرب فريق ارابيلا على الخماسي، ناصر انزور ويوسف شتات وأحمد أبو راشد والمحترفين الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس، فيما كان مدرب فريق آيلة يبدأ اللقاء بالخماسي، أحمد أبو الوفا وأحمد النوايشة وخالد أبو شاور ومحمد زغب والمحترف الأميركي باتريك بيرنيت، ليحسم ارابيلا الفترة الأولى لصالحه (20-19).
وساهمت السلات المتنوعة للمحترفين هاريس وبوتا في منح أربيلا أفضلية التقدم في النصف الأول (41-36) بعدما حسم الفترة الثانية (21-17).
وكشر ارابيلا عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع تنويع خياراته في التسجيل، فيما كان فريق آيلة يعتمد على مهارات محترفه باتريك في الاختراق والتسجيل، ليعزز أرابيلا تقدمه في النتيجة الإجمالية (73-53) بعدما حسم الفترة الثالثة (32-17).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي حسمها أرابيلا (20-10)، ليفوز في النتيجة النهائية (93-63).
وبرز الأميركي ايمانويل ايغ بوتا في اللقاء من جانب لاعبي أرابيلا بتسجيله 32 نقطة و15 متابعة “الدبل دبل” و4 تمريرات حاسمة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36، فيما كان الأميركي باتريك بيرنيت الأبرز من جانب لاعبي آيلة بتسجيله 39 نقطة ومتابعتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 31.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-10 at 21.04.07

الفيصلي يهزم مغير السرحان بخماسية بدوري المحترفين

منذ1 ساعة
1715372479707728100

الرمثا يرفض الخسارة أمام الوحدات.. وسحاب يفوز رغم سوء حظ "أبو كبير"

منذ2 ساعة
مقر اتحاد كرة القدم - (أرشيفية)

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية في "خلوة إستراتيجية" اليوم

منذ2 ساعة
FPvzlOsVIA0G4lt

عساف يستلم تدريب شباب الأردن بعد استقالة الحديد

منذ2 ساعة
2024-05-08T081355Z_1020233853_UP1EK571MFMI6_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-PSG-DOR-REPORT

مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

منذ2 ساعة
1715368792827673100

منافسة شديدة تنتظر اليوم الأخير من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

أخبار اقتصادية مشجعة جدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

الصهيونية والرأي العام العالمي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات | منذ4 ساعة
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

الاحتيال الإلكتروني

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم
 
 