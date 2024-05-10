عساف يستلم تدريب شباب الأردن بعد استقالة الحديد

مهند جويلس

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عمان - أعلن نادي شباب الأردن، عن تعيين رائد عساف مدربا لفريق كرة القدم الأول في ما تبقى من مشواره في الموسم الحالي.وسيعاون عساف في مهمته، المدرب طارق الكرنز، بعدما أعلن المدير الفني السابق محمود الحديد، تركه منصبه.وأكد الحديد، أنه أبلغ إدارة النادي بترك منصبه، وعدم إكمال ما تبقى من مسيرة الفريق في دوري المحترفين، مبينا لـ “الغد”، أنه اتخذ قرار الانفصال، بعد سلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة، حيث خسر شباب الأردن في آخر 6 مباريات، ما جعله أحد الفرق المرشحة للهبوط لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.وأضاف: “أبلغت إدارة النادي بعدم قدرتي والجهاز التدريبي على إكمال المهمة، وهو القرار الأنسب للجميع في المرحلة الحالية الحرجة، والنادي يتحمل مسؤولية الهبوط في المستوى والنتائج بمرحلة الإياب مقارنة بمرحلة الذهاب، نظرا لعدم القدرة على تسجيل اللاعبين”.ولفت الحديد إلى أن الفريق عانى من عدم وجود خبرات كافية عند لاعبيه تمكنهم من مواصلة النتائج الجيدة التي حققها شباب الأردن في المرحلة الأولى، نظرا لمغادرة 4 لاعبين بارزين وهم أحمد جعيدي، فيصل أبو شنب، شوقي القزعة والبرازيلي كارلوس ألبرتو.وخسر شباب الأردن 13 مباراة من أصل 19 كأكثر الفرق تعرضا للخسارة في دوري المحترفين للموسم الحالي، وتراجع مؤخرا للمركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.وكشف الحديد عن تعرض الفريق لظلم تحكيمي في العديد من المباريات، آخرها مباراة الأهلي أول من أمس في الجولة التاسعة عشرة، والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، رغم سيطرة فريقه على معظم مجريات المباراة، مفيدا بأن الهدف من الموسم الحالي كان الثبات بين الكبار لقلة الخبرة عند اللاعبين.وتابع: “قمنا بين مرحلتي الذهاب والإياب بالاتفاق مع 6 لاعبين للتوقيع معهم وهم الفلسطيني عميد صوافطة، محمد العكش، شاهر شلباية، زيد أبو عابد، يزن عبد العال وعلاء أبو دية، إلا أن عدم قدرة النادي على التسجيل وضعنا في موقف صعب لعدم تعويض المغادرين، وأصبح الفريق بلا لاعبين أصحاب خبرات كافية بدوري المحترفين سوى عدد قليل بأعمار صغيرة”.وأشار الحديد إلى أن شباب الأردن وصل لنصف نهائي كأس الأردن قبل مغادرة عدد من اللاعبين، وهو الأمر الذي لم يشجعه على الاستمرار، مؤكدا بأنه عمل برفقة الجهاز التدريبي على تحسين الظروف لكن الرياح جرت عكس ما تشتهي السفن، وأصبحت الظروف صعبة للعمل على تحقيق الهدف المراد.وكان الحديد قد تولى تدريب فريق شباب الأردن قبل انطلاق الموسم الحالي، قادما من الفيصلي، ليعود إلى النادي الذي قدم معه فترات جيدة كمدرب وأبرزها في البطولة العربية للعام 2019، وهو من بين المدربين القلائل الذين استمروا حتى جولات متأخرة من دوري المحترفين مع فرقهم منذ البداية، إلى جانب مدرب الرمثا وسيم البزور، ومدرب شباب العقبة رائد الداود، ومدرب مغير السرحان خالد الدبوبي، ومدرب الأهلي عماد رشاد.