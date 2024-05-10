اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية في "خلوة إستراتيجية" اليوم

يحيى قطيشات

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عمان - يعقد اتحاد كرة القدم صباح اليوم، اجتماعا مع أندية المحترفين تحت عنوان “خلوة استراتيجية”، يقام في فندق الكمبنسكي بالعاصمة عمان، من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.ويناقش الاجتماع الذي يحضره رؤساء أندية المحترفين وأمناء السر، إضافة لرئيسي ناديي الصريح والجزيرة اللذين صعدا حديثا لمصاف أندية دوري المحترفين، التوجه الإستراتيجي لتطوير البطولات المحلية، الحوكمة والخصخصة والأمور التسويقية، واستراتيجية تطوير الناشئين والشباب.ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة جلسات حوارية مع شركاء الاتحاد وأركان اللعبة، للخروج باستراتيجية كروية للأعوام الأربعة المقبلة.وبين رئيس أحد الأندية الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ”الغد”، أن الاجتماع سيكون صريحا وشفافا من الجانبين، خصوصا في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها الأندية الموسم الحالي، في ظل عدم وجود شركة راعية للدوري، والعلاقة المتوترة والخلافات بين الاتحاد وأندية المحترفين خلال الفترة الماضية.ووصلت الخلافات بين الاتحاد والأندية مرحلة متقدمة، خصوصا بعدما كان رؤساء أندية المحترفين، اعتذروا عن عدم قبول دعوة اتحاد الكرة لحضور حفل إفطار رمضاني ومناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، في ظل إصرار الاتحاد على عدم رفع قيمة الدعم المقدم، قبل أن يذيب الاجتماع الذي عقد في مقر النادي الأهلي قبل فترة جليد الخلافات، بعدما أظهر الاتحاد مرونة في ترك حرية توزيع مبلغ الدعم المقدمة من الاتحاد والبالغ 525 ألف دينار، بحيث حصلت أندية الحسين إربد والفيصلي والوحدات على مبلغ 70 ألف دينار، مقابل 35 ألف دينار للأندية الأخرى.وسيركز ممثلو أندية المحترفين في الخلوة، على العائق المادي باعتباره المعضلة الرئيسة التي تواجهها في البطولات المحلية، الى جانب مشكلات شح الملاعب التدريبية، وقيمة الجوائز التي يصرفها الاتحاد للفرق الفائزة في الدوريات المحتلفة، خصوصا مسابقات الفئات العمرية.ومن المنتظر أن يعرض رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد منصور عبيد الله، ومدير دائرة المسابقات عوض الشعيبات ، لائحة المسابقات وبطولات الموسم الكروي الجديد، حيث يبدأ دوري المحترفين خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وتأمل الأندية أن تسهم الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الأربع المقبلة (2024-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة، طريقة جديدة لمسيرة الكرة الأردنية وعلاقة أفضل مع الأندية، إضافة إلى إيجاد حلول للمشكلة المالية مع عدم وجود شركة رعاية لدوري المحترفين.وتهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات المقبلة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال عملية متسلسلة تتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري.ويؤكد الاتحاد انه وضع محاور الخطة، بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية، وأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، لتكوين ملامح خطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، وتمكين الأندية، وتطوير الجانب التسويقي وزيادة التفاعل مع الجماهير.