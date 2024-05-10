الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرمثا يرفض الخسارة أمام الوحدات.. وسحاب يفوز رغم سوء حظ "أبو كبير"

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مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول المرور من لاعبي الرمثا -(من المصدر)
عمان - رفض فريق الرمثا الخسارة من ضيفه الوحدات وتعادل معه بهدف لمثله، في الموقعة المثيرة التي جرت الجمعة على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم.اضافة اعلان
وظل فارق النقاط العشر بين الوحدات الثالث والرمثا الرابع بعد انتهاء هذا اللقاء، بعد أن فقد الفريقان سابقا فرصة المنافسة على لقب الدوري.
وأجرى المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي تبديلين مبكرين عند الدقيقة 33 من زمن اللقاء بالدفع بورقتي محمد أبو زريق “شرارة” وحسان زحراوي على حساب محمد موالي وإبراهيم صبرة، في أول ظهور لـ “شرارة” أمام فريقه السابق الذي توج معه بلقب الدوري قبل موسمين.
واستطاع الوحدات فك شيفرة دفاعات الرمثا بعد مرور 64 دقيقة على انطلاقة المباراة، عبر مهاجمه الإيفواري سيدريك هنري، بعد متابعة عرضية زميله فراس شلباية من الميمنة، فيما سجل المهاجم البديل السنغالي الهادي سالم هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، برأسية متقنة بعد عرضية من زميله علي العزايزة.
وفشل الرمثا في تسجيل الفوز على الوحدات للمباراة الرابعة على التوالي بدوري المحترفين، علما بأن آخر فوز له ساهم في تتويج “غزلان الشمال” بلقب الدوري في الموسم 2021.
وفي المباراة الأخرى التي جرت بالتوقيت نفسه على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، تقدم سحاب 3 مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب، بفضل فوزه على معان بهدفين لهدف، ليصل للمركز الثامن برصيد 18 نقطة، في مباراة شهدت إهدار ركلتي جزاء من قبل مهاجم وهداف الفريق أحمد أبو كبير.
ولم يحتاج سحاب سوى 12 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر لاعب خط الوسط محمد طنوس، من تسديدة صاروخية متقنة بعيدة المدى، استقرت على يمين حارس مرمى فريق معان سيف أبو هزيم، قبل أن يحصل زميله حمزة الصيفي على ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها أبو كبير، لكنه سددها بقوة فوق المرمى عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، لينتهي الشوط بهدف وحيد.
وفرض سحاب أفضليته على الشوط الثاني، ليؤكد تفوقه بدعم جماهيره الكبير من المدرجات عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء من خلال تسجيل الهدف الثاني برأسية من أحمد العيساوي استقرت بشباك معان، ليحصل الغاني ديفيد جونير على ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من المباراة، أصر أبو كبير على تنفيذها، ليتصدى لها أبو هزيم، قبل أن يسجل زميله حسين عبيدات هدف فريقه الوحيد من ضربة رأسية عند الدقيقة 90+6.
وبقي معان في المركز السابع وبرصيده 20 نقطة، مع بقائه وسحاب في دائرة المنافسة على النجاة من الهبوط، علما بأن الجليل صاحب المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بات قاب قوسين أو أدنى من العودة السريعة لدوري الدرجة الأولى.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس آخر مواجهات الجولة التاسعة عشرة، والتي جمعت فريقي الفيصلي ومغير السرحان على ستاد عمان الدولي، علما بأن الجولة شهدت فوز الحسين إربد على الجليل (3-0)، وتفوق الأهلي على شباب الأردن (1-0)، واكتساح السلط نظيره شباب العقبة (5-0).
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