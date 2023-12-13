البنك الدولي: مشروع " مرونة الزراعة" يسير بدرجة مرضية

عبدالرحمن الخوالدة

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أكد البنك الدولي اخيرا أن مشروع مرونة الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) في الأردن، الذي تم إطلاقه في 15 تشرين الاول (نوفمبر) من عام 2022، أحرز تقدما بدرجة مرضية على صعيد تحقيق هدفه الانمائي، إضافة إلى احرازه تقدما مرضيا على مستوى التنفيذ الشامل.ولفت البنك إلى أنه مع التقدم الجيد للمشروع، من المرجح أن يتم الوصول إلى المؤشرات المرتبطة بالصرف لعام 2023 إلى حد كبير، ومن المقرر الانتهاء من صرف كامل تكلفة المشروع البالغة 125 مليون دولار، في 31 من كانون الاول (ديسمبر) من عام 2026.ويشمل هذا المبلغ قرضا بحجم 95.6 مليون دولار مقدما من البنك، إضافة إلى منحة بحجم 25.4 مليون دولار و4 ملايين دولار تجمع من المانحين.ويتمثل الهدف التطويري للمشروع في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتوفير البيئة المواتية للتنمية الزراعية في سلاسل القيمة المختارة في الاردن، في حين تتمثل الاهداف الانمائية للمشروع في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والبيئة التمكينية للتنمية الزراعية، إلى جانب دعم القدرة المستدامة على تجميع مياه الأمطار الزراعية على المستويين المنزلي والمجتمعي.وحول أهم النتائج التي تم انجازها بين البنك في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع، بأنه تم انجاز هدف توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الامطارفي الأردن، إضافة إلى انشاء وإعادة تأهيل أنظمة مستجمعات المياه الصغيرة بهدف تحسين توافر المياه لقطعان الماشية والحيوانات في منطقة البادية، إلى جانب توزيع شتلات مقاومة للجفاف على المزارعين، فضلا عن تقديم البرنامج الوطني لمكافحة مرض الحمى القلاعية إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.وأشار تقرير البنك بأنه تم تعديل موعد الانتهاء من تنفيذ عدد من الإجراءات والنتائج المرتبطة بمؤشر الصرف حتى عام 2028 بدلا من نهاية العام الحالي، وفي ما يلي أهم هذه الاجراءات الابتكار وتحسين الأداء في خدمات الإرشاد المحصولي والصحة الحيوانية، اضافة إلى إنشاء سجل المزارعين الرقمي وتوسيع نطاقه، إلى جانب توسيع مهارات الزراعة الجماعية للمزارعين.ويضاف إلى ذلك تقديم الأدوات الرقمية للتوسيع الإلكتروني وتوسيع نطاقها، وتمكين الخدمات لتطوير سلسلة القيمة وترويج الصادرات، علاوة على توسيع نطاق اعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه، وتعزيز خدمات تطوير سلسلة القيمة وترويج الصادرات، إلى جانب تحسين تقديم الخدمات لسلامة الأغذية، تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها، واخيرا رفع مستوى المهارات القائمة على الاحتياجات وزيادة فرص مطابقة الوظائف.ويسعى البرنامج ان يكون قد تمكن مع الانتهاء من تنفيذه، من تأهيل 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، إضافة إلى خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل للأردنيين وخاصة النساء والشباب، فضلا عن توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين، إلى جانب تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن.