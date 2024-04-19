"الكهرباء الوطنية" تستهدف رفع نسبة الموارد المحلية في مزيج الطاقة إلى %36.2 العام 2026

رهام زيدان

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عمان- تستهدف شركة الكهرباء الوطنية رفع نسبة مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة إلى 36.2 % العام 2026 مقارنة بنحو 34 % العام الحالي، وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة 2024-2026.ووفقا للخطة، فإن الشركة تعمل، خلال هذه الفترة، على تأمين كهرباء مستدامة وبكفاءة عالية عن طريق مقاييس عدة، منها الحفاظ على توافرية شبكة النقل عند 99.95 %، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة لشبكة النقل إلى 22 % العام 2026 من 18.6 % العام الحالي.وفي إطار جهود كفاءة النظام الكهربائي، تعمل الشركة على زيادة عدد دول الربط إلى 5 دول بحلول العام 2026 من 4 دول حاليا، وتقليل نسب الفاقد في ذلك العام عن مستواه الحالي البالغ 1.94 %.وقالت الشركة في استراتيجيتها "إن قطاع الطاقة يشكل التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني بصفته محركا رئيسيا للاقتصاد وتأثيره المباشر على النمو الاقتصادي، لذا تسهم شركة الكهرباء في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع لضمان ديمومة النظام الكهربائي وفق أعلى المعايير الدولية".وعليه، فإن الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تسهم الشركة في تحقيقها تتضمن زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، كما تتضمن هذه المهام تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة، وتحقيق أمن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة وبشكل مستدام.وفيما يخص رؤية التحديث الاقتصادي، تضمنت استراتيجية الشركة التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة (مثل الهيدروجين)، وتشجيع الاستخدام الكفؤ للطاقة.وتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للأردن حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين؛ النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين.بينما تشكل الاستدامة ركناً أساسياً في هذه الرؤية المستقبلية، إذ ستكون عنصراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمملكة.وتمثلت الأهداف الاستراتيجية للشركة بالتشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي، وتطوير العمل المؤسسي وأتمتة العمليات، والاستغلال الأمثل للموارد المادية، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية.كما تم تحديد الأهداف الوطنية التي تسهم الشركة في تحقيقها، كما وردت في وثيقة الأردن 2025، وهي تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.وتتضمن هذه الأهداف أيضا، وفقا للخطة الاستراتيجية؛ الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر، وخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.يشار إلى أن موازنة الشركة للعام الحالي تضمنت مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للشركة بنحو 309.04 مليون دينار من نحو 215.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 43.3 %.وبلغ مجموع النفقات الرأسمالية نحو 40.15 مليون دينار مقارنة مع نحو 30 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، والباقية للنفقات الجارية.ومن المقدر أن يرتفع عجز إيرادات الشركة للعام الحالي إلى 210.7 مليون دينار من نحو 185 مليونا معاد تقديرها للعام الماضي.