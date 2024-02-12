الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع %1.7

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
عمان- ارتفع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية - البائع الوحيد للكهرباء في الأردن- بنسبة 1.7 % خلال أول شهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة.  اضافة اعلان
وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 1946.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1912.4 جيجا واط ساعة.
وفي التفاصيل، زادت قيمة مبيعات الشركة الوطنية إلى شركات التوزيع المحلية الثلاث بنسبة 2.1 % لتبلغ 1900.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1862.1 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي، أما باقي الكمية المباعة كانت للمشتركين الكبار بمقدار 32.6 جيجا واط ساعة مقارنة مع 31.9 جيجا واط ساعة بارتفاع نسبته 2.2 % ثم جاءت الكميات المعدة للتصدير إذ بلغت نحو 13.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 18.4 جيجا واط ساعة بتراجع نسبته 28 %.
وبالنسبة للمبيعات المحلية، حصلت شركة الكهرباء الأردنية على الحصة الأكبر من هذه المبيعات بمجموع 1231.1 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1196.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.9 % ثم شركة كهرباء إربد بمجموع 359.5 جيجا واط ساعة من 349.8 جيجاواط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 2.8 %.
وتاليا جاءت شركة توزيع الكهرباء بمجموع 310.1 جيجا واط ساعة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة مع 315.8 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي وبتراجع نسبته 1.8 %.
أما مشتريات المشتركين الكبار، ارتفعت في الفترة المذكورة بنسبة 2.2 % إلى 32.6 جيجا واط ساعة مقارنة مع 31.9 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي، غالبيتها لقطاع الصناعات بمجموع 22.3 جيجا واط ساعة من 22.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من 2023 وبانخافض 0.9 %، والباقية لاشتراكات أخرى.
يذكر أن الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية تتجاوز 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط، فيما أكدت المصادر نفسها قدرة النظام الكهربائي على تغطية هذه الأحمال.
وتراجعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة عبر شركة الكهرباء الوطنية إلى شبكات الجوار خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 28.3 %، بحسب البيانات الصادرة عن الشركة.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه غالبية الصادرات لشركة كهرباء القدس التي تزود مناطق في الضفة الغربية وبمجموع 12.6 جيجا واط مقارنة مع 17.7 جيجا واط ساعة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبتراجع نسبته 28.8 %، وقرابة 0.6 جيجا واط للمركز الحدودي العراقي طريبيل من 0.7 جيجا في نفس الشهر من العام الماضي وبتراجع 15.5 %.
ويعود تباين كميات صادرات الكهرباء من شهر إلى آخر إلى التغير في مستويات الطلب من قبل الشبكات الأخرى المرتبطة بالشبكة الوطنية بحسب ما أكدته مصادر القطاع لـ"الغد" في وقت سابق.
يذكر أن الأردن وفلسطين، اتفقا في 2022، على مضاعفة الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط، فيما يجري العمل حاليا على تشغيل خط للربط الكهربائي بين الأردن والعراق.
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