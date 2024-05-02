الخميس 02 أيار 2024
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ابراهيم المبيضين

أردنيون يحصدون ٣ جوائز إقليمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

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أردنيون بحصدون ٣ جوائز إقليمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

في إنجاز جديد لقطاع التقنية بشكل عام وقطاع الألعاب الإلكترونية على وجه الخصوص حصد أردنيون ٣ جوائز إقليمية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية.

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وحاز الأردنيون الثلاثة وهم من مؤسسي شركات ألعاب الكترونية أردنية الجوائز عن ثلاثة فئات في حفل جوائز صناعة الالعاب الالكترونية للعام ٢٠٢٤ التي انعقدت على هامش قمة "دبي جيمز اكسبو" المتعقدة اليوم في دبي.

وتفوق الاردنيون بهذه الجوائز على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي شملت ١٤ فئة.

وحاز الاردني نور خريس مؤسس شركة ميس الورد الاردنية المتخصصة في محتوى العاب الموبايل على جائزة فئة اسطورة قطاع الالعاب الالكترونية في منطقة مينا.

وحصد الاردني حسام حمو جائزة عن فئة افضل ناشر للالعاب الالكترونية على مستوى المنطقة عن شركته "طماطم".

من جهة أخرى، حصل الاردني حازم حنبلي الشريك المؤسس في شركة ماد هوك للالعاب الالكترونية على جائزة اقضل مطور على مستوى الشرق الاوسط وسمال افريقيا.

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