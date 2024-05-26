 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدفوعات المحافظ الإلكترونية تتضاعف 6 مرات في 4 سنوات

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية
عمان– سجل نظام الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، قفزة بلغت ستة أضعاف في آخر أربع سنوات بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".اضافة اعلان
وأظهرت الأرقام، أن قيمة المدفوعات بلغت في شهر نيسان (أبريل) الماضي 431 مليون دينار، مقارنة مع 62.5 مليون في الشهر نفسه من العام 2020، مسجلة زيادة نسبتها 590 %.
يأتي هذا في وقت بات يبلغ فيه عدد مستخدمي نظام الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، أكثر من 2.3 مليون مستخدم في الأردن. 
وتوزعت قيمة المدفوعات عبر "جوموبي"، على مجموعة من الخدمات منها خدمات تحويل الأموال، خدمات السحب، المشتريات، الإيداع. 
ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، ومع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جوموبي" هذا المستوى من المدفوعات في نيسان ( إبريل ) الماضي تكون قد زادت بمقدار 368.5 مليون دينار في 4 سنوات.
وبحسب تقارير "جوباك" فقد شكلت خدمة تحويل الأموال النسبة الأكبر من قيمة مدفوعات "جوموبي" في شهر نيسان (إبريل) الماضي وبحوالي 85 % من القيمة الإجمالية وشكلت خدمات السحب نسبة تقارب 7 %، كما شكلت خدمات الإيداع حوالي 5.6 % فيما شكلت خدمات المشتريات نسبة تقترب من 3 %. 
وفي سياق متصل سجل عدد الحركات المنفذة عبر "جوموبي" أيضا مستوى قياسيا جديدا في شهر نيسان ( أبريل) الماضي مع وصوله إلى حوالي 4.2 مليون حركة. 
ومع وصوله إلى هذا المستوى يكون قد سجل نموا بنسبة بلغت 542 % ( نحو ستة أضعاف) في أربع سنوات وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر نظام واليت بلغت وقتها 654 الف حركة. 
ووفقا لأرقام " جوباك" فقد شكلت خدمة تحويل الأموال نسبة 89 % من إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر النظام في شهر نيسان(أبريل) الماضي كما شكلت خدمة المشتريات نسبة تزيد عن 4 %. 
وبلغ عدد مستخدمي " جوموبي" في الأردن مع نهاية شهر نيسان(أبريل) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %. 
ونظام " جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع الفوري عبر الموبايل من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية. ويشارك على النظام مقدمو خدمات الدفع عبر الهاتف النقال. 
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