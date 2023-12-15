100 مليون دينار استثمارات سياحية مستهدفة في العام المقبل

محمد أبو الغنم

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عمان- رفعت الحكومة تقديراتها لحجم الاستثمارات السياحية المتوقعة في الأردن العام المقبل إلى 100 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.وبلغت القيمة المستهدفة في العام الحالي المعاد تقديرها 55 مليون دينار، ما يعني أن القيمة المستهدفة العام المقبل تزيد بنسبة 100 % على القيمة السابقة.ووضعت وزارة السياحة والآثار أهدافا استراتيجية في مشروع الموازنة المالية للعام المقبل ومنها، زيادة تنافسية المنتج السياحي الأردني عالميا عبر زيادة أعداد سياح المملكة وارتفاع الدخل السياحي.كما تهدف الوزارة، إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها إلى القطاع السياحي من خلال زيادة إجمالي عدد العاملين فيه الى 72.8 ألف عامل مقارنة بـ60 ألف عامل في التقييم الذاتي الأولي في موازنة الوزارة خلال العام الحالي، وزيادة أعداد المواقع المراد إنشاء خطط لإدارتها لتصل إلى 5 مواقع، مقارنة بموقعين خلال التقييم الذاتي الأولي في موازنة العام الحالي، إضافة إلى زيادة أعداد المستهدفين للتدريب من مزودي الخدمات والتجارب السياحية إلى 1.6 ألف متدرب مقارنة مع 950 متدربا في التقييم الذاتي الفعلي في موازنة العام الحالي.ورصدت وزارة السياحة والآثار في مشروع الموازنة المقدرة للعام المقبل مبلغ 87.889 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية مقارنةبـ81.398 مليون دينار للعام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها %8 أو بمقدار يزيد على 6.4 مليوندينار.