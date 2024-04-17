الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زعرب ينسج مفردات بصرية في معرض "إكسير الذاكرة"

جانب من لوحات الفنان هاني زعرب-(من المصدر)
جانب من لوحات الفنان هاني زعرب-(من المصدر)
 برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وبالتعاون مع ARTZOTIC معرضا فنيا بعنوان "إكسير الذاكرة" للفنان الفلسطيني هاني زعرب، وذلك الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من الشهر الحالي، في المتحف الوطني مبنى2.اضافة اعلان
في "إكسير الذاكرة"، يقدم هاني زعرب استجوابا عميقا لروح الذاكرة التي لا تقهر، على خلفية سردية فلسطينية مؤثرة. باستخدامه القطران، وغيرها من المواد المشحونة بدلالات الشدة والمرونة معا، ينسج الفنان مفردات بصرية تغوص عميقا في تعقيدات حماية ذاكرته واسترجاعها.
تدعونا هذه الأعمال الاستبطانية والتأملية الى تجاوز حدود الزمان والمكان، والدخول إلى الذاكرة باعتبارها كيانا ديناميكيا يمنح شكلا للهوية، ويواجه المحو التاريخي.
يخوض عمل الفنان في التفاعل المعقد بين الذاكرة الشخصية والجمعية، كاشفا مدى وكيفية تشابك السردية الفردية داخل النسيج التاريخي الأوسع، ومن ثم يعمل كقناة وصل لهذه القصص المترابطة، مقترحا حوارا يصل الماضي بالحاضر، والذاتي بالكوني.
يدعو المعرض متلقيه للتأمل في دور القوة في تشكيل السرديات التاريخية، وبذلك يسلط الضوء على التوتر ما بين الأصوات المهيمنة وتلك المهمشة.
يحثنا فن هاني زعرب على التفكير في الذكريات، سواء التي يحتفظ بها، أو تلك التي تحال إلى الظل، ما يدفعنا إلى استكشاف سياسات الذاكرة وقابلية تعرضها إلى التلاعب.
الفنان هنا ملتزم بجعل عمله "إكسير الذاكرة" لنا جميعا، كما هو له شخصيا. ومعرضه هذا دعوة إلى التفكر في مرونة الذاكرة وهشاشتها في مواجهة الأحداث، وفي قوتها الدائمة أيضا كمرجع للهوية والصمود.  
ويقول الفنان المولود في مخيم رفح عام 1976 عن معرضه: "شكلت مجموعة هذا المعرض محاولة حسية لاختبار الغوص في الطبقات الذهنية والمادية للحدود الواقعة بين حالة الذاكرة والتذكر، بكل هشاشتها وشفافيتها، حيث لم أكن أعرف حينها بأننا وبعد وقت قليل، سوف نعيش وبكثافة مستمرة حالة التذكر الجماعية هذه، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بكل ما تحمله من وجع وأمل".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من المساعدات الغذائية- (من المصدر)

بصمة شباب الخير.. دعم لأسر محتاجة وتمكين بالمناطق الأقل حظا

منذ 24 دقيقة
المشاقبة يسطر إنجازا أردنيا في الأمن السيبراني في مسابقة دولية

المشاقبة يسطر إنجازا أردنيا في الأمن السيبراني في مسابقة دولية

منذ 26 دقيقة
جانب من لوحات التشكيلي واكد-(من المصدر)

التشكيلي واكد يمزج التعبيري والتجريدي بنقل دلالات التراث الإنساني

منذ 27 دقيقة
أرشيفية

لتنعم بالسعادة بعد التقاعد.. تخلص من هذه العادات

منذ 32 دقيقة
منى أبو حمور

هل نستطيع العفو والتسامح أم تبقى هنالك "خطوط حمراء" يصعب تجاوزها؟

منذ22 ساعة
1713181215104703200

"اقرأ".. أمل يزهر في طريق طلبة وادي الموجب وخطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة

15 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ23 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 