"ع أمل".. دراما اجتماعية تجمع شخصيات غامضة تعيش في كواليس مظلمة

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مذيعة مشهورة تكرس نفسها لكشف الستار عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، لتجد نفسها تغرق في كواليس مظلمة وتواجه أحداثاً غير متوقعة، في الدراما الاجتماعية "ع أمل" في رمضان.المسلسل بطولة: ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود، ماريلين نعمان وآخرين. تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز.ماغي بوغصنتلعب ماغي بوغصن دور "يسار" المذيعة التي تتبنى قضايا المرأة المعنفة في المجتمع، وتحاول أن تسلط الضوء على الجوانب المظلمة فيه. وحول شخصية يسار، تقول ماغي "كثيرات هن النساء اللواتي يتعرضن للظلم ولا يتمكن من التمرد أو الرفض بسبب واقعهن الاجتماعي. تحاول يسار الوقوف في وجه الظلم أملاً في إحداث تغيير إيجابي".وتوضح ماغي: "تعرضت يسار للظلم من قبل الكثيرين في حياتها، لذا تعتبر نفسها بأنها قد ولدت من جديد للقيام بواجبها تجاه كل امرأة تتعرض للعنف والظلم".مهيار خضوريوضح مهيار خضور، أن العمل يدور في سياق العنف المنزلي والمرأة والعلاقات الاجتماعية المفككة، ويحاول معالجتها بطريقة مختلفة. ويضيف مهيار "يتطرق المسلسل إلى أهمية الإعلام والخطاب الإعلامي في محاكاة المجتمع وعلاج أمراضه، إلى جانب المشكلات التي قد يتسبب بها صانع المحتوى دون أن يدري".وحول الشخصية التي يقدمها، يقول مهيار "ألعب دور نبال الأستاذ الجامعي في مادة علم النفس والفلسفة، القادم من عالم مختلف، والذي ينسج بمجرد وصوله مجموعة علاقات اجتماعية جديدة".ويتابع مهيار "تتميز شخصية نبال بأنها مركبة وتحمل قدراً من الغموض والغرابة، وهو ما يتضح من خلال طبيعة العلاقات التي يبنيها مع الشخصيات الأخرى، فعلاقته بشخصية يسار مختلفة عن علاقته بورد ولا تشبه علاقته بفرح أو جلال".ويختم مهيار "أحداث العمل غنية بالصراعات ومليئة بالتشويق، في موازاة انعطافات تخوضها الشخصيات خلال الحلقات".كارول عبودتشير كارول عبود إلى أن العمل يعالج قضية الظلم التي تنعكس على أفراد المجتمع كافة، فتعرض المرأة للعنف، مثلاً، قد يعني أن يكون الرجل جلاداً، في حال كان هو المعنف، أو ضحية في حال كانت المرأة المعنفة أمه أو أخته مثلاً، كما يمكن للظلم أن يكون معنوياً أو جسدياً، أو في عادات وتقاليد ما تزال بعض المجتمعات متمسكة بها.تتوقف كارول عند شخصية ضحى التي تقدمها، وعلاقتها بشخصية يسار (ماغي بوغصن)، قائلة "امتلكت يسار منبراً تحدثت من خلاله وهو الإعلام، بينما النساء الأخريات، وضحى منهن، يحاولن التمرد على الظلم كل واحدة منهن بطريقتها الخاصة. يسار جزء من المجتمع الذي تنتمي إليه ضحى، وعلى الرغم من أن الشخصيتين لا تجتمعان كثيراً في العمل، غير أن قصتيهما تسيران بخط متوازٍ. ضحى ظلمت ولكنها لم تفقد الأمل، تعيش وسط منطقة لها خصوصيتها، إذ تقطنها عائلات أخرى وفي كل عائلة وبيت من بيوت تلك المنطقة تخوض امرأة ما مواجهةً في وجه الظلم".بديع أبو شقرايتحدث بديع أبو شقرا عن دوره، قائلا "أي عمل بالنسبة إلي هو قصة، وعندما يكون لهذه القصة خلفيات وعناوين تتعلق بقضايا المرأة، فهذا الأمر يمسني لأنه يمس كل المجتمعات". وعن الشخصية التي يقدمها، يقول بديع "جلال شخصية متحررة، يعمل بتفان ويواجه مشاكل وعوائق في مسيرته المهنية كمنتج للبرنامج الذي تقدمه يسار، فضلا عن كونه شارك في تأسيس وإطلاق البرنامج، لذا فعلاقته بيسار قديمة جداً، وهي من العلاقات المليئة بالشغف، ولكنها أيضاً مليئة بالمشاكل، وهنا يولد الصراع".ماريلين نعمانتقول ماريلين نعمان عن المسلسل ودورها فيه "هذا العمل يعني لي الكثير كمشاهدة وامرأة قبل أن أكون جزءاً منه. ألعب دور فرح، وهي فتاة يسارية تتطرق من خلال موسيقاها إلى مواضيع تتعلق بالمرأة. هناك تشابه كبير بين شخصيتي وشخصية فرح إن كان ذلك من خلال الموسيقا وحب الحياة، أو من خلال الطاقة الإيجابية التي تتحلى بها، فهي إنسانة حساسة جداً، لذا فهي تشبهني. من جانبي، بذلت جهداً كبيراً على الشخصية وطرحت الكثير من الأسئلة على الكاتبة وكذلك على المخرج". وتستطرد ماريلين "فرح هي ابنة يسار وصديقتها المقربة، وهما تساندان بعضهما بعضا. أما علاقتها بجلال، فهي أشبه بعلاقة الابنة بوالدها، وهما يعكسان طاقة إيجابية في المشاهد التي تجمعهما".جدير بالذكر أن مسلسل "ع أمل" يعرض على "شاهد" في رمضان.