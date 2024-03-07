الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غادة عبد الرازق منهمكة بـ"صيد العقارب" في رمضان

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل
صراع اجتماعي ملؤه التشويق، تقوده عايدة ضمن تصفية حسابات بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة، في الدراما الاجتماعية "صيد العقارب" من تأليف د.باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي ومحمد علاء.اضافة اعلان
تنطلق الحكاية عند مقتل شقيق عايدة، لتشهد العلاقات الزوجية توتراً، وتنقلب الموازين وتتحول الصداقات إلى عداوات لا تنتهي بين عائلتين صنعتا تاريخاً معاً. فهل لهفوة صغيرة أن تهد كياناً ضخماً؟
غادة عبد الرازق
توضح غادة عبد الرازق "كنا نبحث عن عمل درامي نستطيع من خلاله أن ندخل كل البيوت المصرية تحديداً والعربية عموماً، تظهر العلاقات داخل الأسرة من أب وأخ وأم وأطفال، وكان عند الكاتب باهر دويدرا نص مكتوب وجاهز بعنوان "صيد العقارب"، وقد لفتني هذا العنوان جداً". وتشرح "عائلتان تعيشان مع بعضهما بعضا عمراً من الزمن، وكبر الأبناء معاً في العائلتين وتربط بينهم روابط زواج، تقع فجأة مشكلة وتفاجأ بأن ما بني على مدى نصف قرن، يكاد ينهار في لحظة".
تعتبر عبد الرازق "أننا نفتقد هذا النوع من المواضيع من أيام مسلسلات مثل "المال والبنون"، و"ليالي الحلمية" وغيرهما من الأعمال الثقيلة التي تضم شخصيات كثيرة ومجموعة كبيرة من الخطوط الدرامية"، آملة أن "يستقبل الجمهور عملنا بإيجابية، وأن يتعرف الجيل الجديد على هذا النوع من الأعمال المتميزة". 
الكاتب باهر دويدار
من جانبه، يشير الكاتب باهر دويدار إلى أن "عنوان المسلسل مرتبط بمهنة البطلة التي لديها مزرعة وتصطاد العقارب، وله معنى مزدوج لأن خلال أحداث المسلسل، تبدو كأنها تصطاد العقارب أو أعداءها وخصومها"، لافتاً إلى أنه "صراع بين عائلتين، وداخل هذا الصراع شخوص العائلتين والخطوط الدرامية المتشابكة بشكل كبير، والتي تظهر خلفياتها وأسرارها بمرور الوقت".
ويردف قائلاً: "كل واحد منا يتأثر بمهنته، وتكون لديه مهارات خاصة يكتسبها من ممارسة هذه المهنة، لذا فإن بطلتنا حين دخلت الصراع، قامت بإدارته بالمنطق نفسه الذي تصطاد فيه العقارب".
المخرج أحمد حسن
من جهته، يشير المخرج أحمد حسن "أن هذا أول تعاون لي مع غادة عبد الرازق، في عمل له طابع خاص بحكم عمل البطلة فيه، ما أخذنا إلى التصوير في الصحراء، حيث تعرفنا إلى كيفية اصطياد العقارب، وقد اخترنا مواقع تصوير متنوعة من أجل الخروج بمسلسل نتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور". ويوضح حسن "منذ وصلني النص، لاحظت بأن الشخصيات كثيرة وثرية على المستوى الدرامي، وبعيدة عن النمطية".
الجدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب"، يضم إلى جانب غادة عبد الرازق؛ كلا من رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، منال سلامة، محمد علي رزق، ميار الغيطي، محمود عبد المغني، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، مجدي بدر وآخرين، ويعرض على منصة "شاهد" في رمضان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الفضول حينما يقود الفرد لـ"نبش" حياة الآخرين وتدمير العلاقات

منذ 41 دقيقة
حلقة نقاشية بعنوان "أصوات من غزة" تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة

حلقة نقاشية بعنوان "أصوات من غزة" تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة

منذ 43 دقيقة
أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان

أفضل الأطعمة لصيام صحي في رمضان

منذ 45 دقيقة
الفائزون في مسابقة القراءة-(من المصدر)

متحف الأطفال يعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

منذ 45 دقيقة
Untitled-1

توزيعات رمضان: بذور الخير تزهر بعطاء الصغار

06 آذار 2024
جانب من المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

الدورة البرامجية الرمضانية لـ"الإذاعة والتلفزيون".. باقة منوعة وإنتاجات ضخمة

06 آذار 2024
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 