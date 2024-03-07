غادة عبد الرازق منهمكة بـ"صيد العقارب" في رمضان

اضافة اعلان

صراع اجتماعي ملؤه التشويق، تقوده عايدة ضمن تصفية حسابات بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة، في الدراما الاجتماعية "صيد العقارب" من تأليف د.باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي ومحمد علاء.تنطلق الحكاية عند مقتل شقيق عايدة، لتشهد العلاقات الزوجية توتراً، وتنقلب الموازين وتتحول الصداقات إلى عداوات لا تنتهي بين عائلتين صنعتا تاريخاً معاً. فهل لهفوة صغيرة أن تهد كياناً ضخماً؟غادة عبد الرازقتوضح غادة عبد الرازق "كنا نبحث عن عمل درامي نستطيع من خلاله أن ندخل كل البيوت المصرية تحديداً والعربية عموماً، تظهر العلاقات داخل الأسرة من أب وأخ وأم وأطفال، وكان عند الكاتب باهر دويدرا نص مكتوب وجاهز بعنوان "صيد العقارب"، وقد لفتني هذا العنوان جداً". وتشرح "عائلتان تعيشان مع بعضهما بعضا عمراً من الزمن، وكبر الأبناء معاً في العائلتين وتربط بينهم روابط زواج، تقع فجأة مشكلة وتفاجأ بأن ما بني على مدى نصف قرن، يكاد ينهار في لحظة".تعتبر عبد الرازق "أننا نفتقد هذا النوع من المواضيع من أيام مسلسلات مثل "المال والبنون"، و"ليالي الحلمية" وغيرهما من الأعمال الثقيلة التي تضم شخصيات كثيرة ومجموعة كبيرة من الخطوط الدرامية"، آملة أن "يستقبل الجمهور عملنا بإيجابية، وأن يتعرف الجيل الجديد على هذا النوع من الأعمال المتميزة".الكاتب باهر دويدارمن جانبه، يشير الكاتب باهر دويدار إلى أن "عنوان المسلسل مرتبط بمهنة البطلة التي لديها مزرعة وتصطاد العقارب، وله معنى مزدوج لأن خلال أحداث المسلسل، تبدو كأنها تصطاد العقارب أو أعداءها وخصومها"، لافتاً إلى أنه "صراع بين عائلتين، وداخل هذا الصراع شخوص العائلتين والخطوط الدرامية المتشابكة بشكل كبير، والتي تظهر خلفياتها وأسرارها بمرور الوقت".ويردف قائلاً: "كل واحد منا يتأثر بمهنته، وتكون لديه مهارات خاصة يكتسبها من ممارسة هذه المهنة، لذا فإن بطلتنا حين دخلت الصراع، قامت بإدارته بالمنطق نفسه الذي تصطاد فيه العقارب".المخرج أحمد حسنمن جهته، يشير المخرج أحمد حسن "أن هذا أول تعاون لي مع غادة عبد الرازق، في عمل له طابع خاص بحكم عمل البطلة فيه، ما أخذنا إلى التصوير في الصحراء، حيث تعرفنا إلى كيفية اصطياد العقارب، وقد اخترنا مواقع تصوير متنوعة من أجل الخروج بمسلسل نتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور". ويوضح حسن "منذ وصلني النص، لاحظت بأن الشخصيات كثيرة وثرية على المستوى الدرامي، وبعيدة عن النمطية".الجدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب"، يضم إلى جانب غادة عبد الرازق؛ كلا من رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، منال سلامة، محمد علي رزق، ميار الغيطي، محمود عبد المغني، محمد نجاتي، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، مجدي بدر وآخرين، ويعرض على منصة "شاهد" في رمضان.