إياد نصار يتخلى عن مبادئه ويتخذ قرارا يغير حياته في "صلة رحم"

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شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومختلفة يطرحها مسلسل "صلة رحم" في رمضان.تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع، عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم، بخطوات خارج إطار القانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.إياد نصار.. القرارات الصغيرة قد تغير مجرى الحياةمن جانبه، يقول إياد نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ إن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغير حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة ولكن تبعاته صعبة"، ويشير نصار إلى أن بناء فكرة العمل تمت على قرار الشخصية، على الرغم من أنها تتخذه بدوافع نبيلة وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة.ويضيف "أن "حسام" مهموم بفكرة تكوين أسرة مع المرأة التي يحبها حتى لو بدت بعض الأمور مستحيلة. لذلك، يقرر أن يستأجر رحم امرأة أخرى ببويضات زوجته المجمدة، لأنه يحب زوجته ويريد أن يرزق منها بطفل، لذلك لا يمكن اعتبار المرأة التي يتم استئجار رحمها زوجة ثانية له".ويتحدث عن صفات الشخصية، ويقول "لدى "حسام" مأساته ما قبل زواجه الثاني، فهو فقد طفليه الأول والثاني، فأصبح أكثر إصراراً على الإنجاب". وقال إن مهنة حسام طبيب تخدير، لأنه قادر على تخيل الألم، ووجوده في المستشفى سيساعدنا في رحلة بحثه واستعانته بأشخاص يقدمون له المساعدة. وأوضح أن شخصية "حسام" تتحلى بالمبادئ، ولكن عندما اصطدم بالواقع تغيرت مبادئه، وهذا أمر إنساني يحصل عند الكثيرين، مضيفاً "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة".يسرا اللوزي.. لا أتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولةلا تنكر يسرا اللوزي بأن أول ما تبحث عنه في أي مشروع جديد إلى جانب النص هو طاقم العمل الذي ستتعاون معه، وتقول "تعاونت في عدة أعمال مع شركة الصبّاح، وما إن تم عرض النص علي حتى وافقت مباشرة. كما أنني كنت متحمسة للعمل مع المخرج تامر نادي، وكل فريق العمل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعدما أصبحت أكثر نضجاً أدركت بأن طاقم العمل يؤثر كثيراً في النتيجة النهائية للمشروع".تتابع "يطرح "صلة رحم" موضوعاً شائكاً، ويحتاج لمساحة كبيرة ووقت طويل لنصل إلى إجابة واضحة إن كان ما يناقشه المسلسل مقبولاً أو غير مقبول، حلالاً أو حراماً. لا يُصور العمل أي شخص بشكل مثالي، كل الشخصيات تُخطئ لأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، وهناك أبعاد مختلفة وعمق عند الشخصيات".وعن دورها، تقول "ليلى طبيبة نفسية، وهي شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغير حياتها ويهز الثوابت التي تؤمن بها. تحاول ليلى أن تنجب، وتواجه صعوبات وحقنا مجهريا، وهذه المرة هي فرصتها الأخيرة لتكون أماً"، وتضيف "لا أتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولة، لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات و"صلة رحم" لا يقدم إجابة أو حلا، حتى خلال المسلسل سنرى المشاكل والصعوبات التي تواجه الشخص الذي اتخذ هذا القرار والأبعاد المختلفة للموضوع، وسنترك المجال للمشاهدين لكي يناقشوا الفكرة".المخرج تامر نادي.. الأعمال التي تدور في 15 حلقة تحتاج لتكثيف درامييقول المخرج تامر نادي "نتناول أحداث العمل من أربعة جوانب؛ الجانب القانوني، الطبي، الديني وأيضاً الإنساني.. فالمشاهد سيرى المعالجة القانونية لهذه الحالة، بالإضافة إلى الجانب الديني في هذا الأمر، فالعمل كأنه وثائقي في إطار درامي لشخص يعيش هذا الواقع ونطرح القضية بشكل سهل وبسيط ومباشر لا ينحاز إلى جانب على حساب الآخر، بل يوضح الجوانب كافة"، ويلفت إلى أن أهم ما يركز عليه عندما يختار ممثلين للعمل معه هو شخصية الممثل خلف الكاميرا، لأن ذلك سيمنحه طاقة إيجابية تساعده في العمل على الشخصية مع الممثل.مسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعة، وآخرين... ومن تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي. يعرض "صلة رحم" في رمضان على "شاهد" و"MBC مصر".