الإثنين 04 آذار 2024
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مسلسلات خليجية تعرض في رمضان.. تعرف عليها

مسلسلات خليجية تعرض في رمضان
مسلسلات خليجية تعرض في رمضان
  تحظى الدراما الخليجية بمتابعة واسعة، ليس في دول الخليج فحسب، ولكن في مختلف الدول العربية، بسبب التطور الهائل في صناعة الدراما الخليجية خلال السنوات الأخيرة، ومن أهم هذه الأعمال:اضافة اعلان
"زوجة واحدة لا تكفي"
يشارك الإنتاج الكويتي بعدد كبير ضمن مسلسلات رمضان 2024 الخليجية، وفي مقدمتها مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، تأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج البحريني علي العلي.
وتدور قصة "زوجة واحدة لا تكفي" حول الممرضة هند، التي تواجه الكثير من المشكلات والحوادث التي تنغص عليها حياتها الهادئة، وتقابل المحامية إخلاص التي تمد لها يد العون.
ويشارك في المسلسل كل من: الفنانة الكويتية هدى حسين، المصرية نور الغندور، إضافة إلى عدد كبير من النجوم المصريين، من بينهم: أيتن عامر وماجد المصري الذي يقدم أولى مشاركاته الخليجية.
"منت رايق"
يناقش المسلسل الكويتي العائلي "منت رايق" القضايا المهمة والمشكلات الحياتية في الكويت، إذ يرصد الأزمات التي تواجه الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.
وتدور أحداث المسلسل حول القضايا التي يعيشها المجتمع الخليجي عامة والكويتي خاصة، ويناقش الروابط الأسرية والصداقة بين الشخصيات المشاركة في العمل بطابع كوميدي.
والمسلسل بطولة كل من: هبة الدري، عبد العزيز نصار، شيلاء سبت وسعود بن شهري، وهو تأليف العمانية منى النوفلي، إخراج الإماراتية نهلة الفهد.
"قلم رصاص"
ويتناول مسلسل "قلم رصاص" فلسفة خاصة، تناقش الأزمات التي عادة ما يواجهها الأزواج، وتعتمد أحداثه على قصة حقيقية وقعت في الكويت العام 1990.
وتدور قصة المسلسل حول أفكار الكاتبة الكويتية مريم القلاف وتفسير قدرة الإنسان على تصحيح الأخطاء، بسرد قصة حقيقية من المجتمع الكويتي تعود للعام 1992.
ويشارك في بطولة "قلم رصاص" نخبة من نجوم الخليج، منهم: ميلا الزهراني، إبراهيم الحربي، حسين الحداد، وهو إخراج عبدالله التركماني.
"بعد غيابك عني"
يتناول مسلسل "بعد غيابك عني" قضايا العنف الأسري، وهو من إخراج الأردني سائد بشري الهواري، وتأليف علياء الكاظمي.
ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، مرام البلوشي وتركي اليوسف.
وتدور الأحداث حول "فجر"، الفتاة التي تعمل رسامة، وتنتابها مجموعة مشاعر من الحقد والكره تجاه إخوتها، ويبدأ شقيقها في محاولة تهدئة الأوضاع بينهم أملا في لم شمل العائلة.
"بيت العنكبوت"
أما الدراما السعودية، فستقدم في رمضان 2024 مسلسل "بيت العنكبوت"، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم الشباب، منهم: أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين ومحمد شامان.
ينتمي "بيت العنكبوت" إلى نوعية الدراما التاريخية التراثية، ويحكي عن المجاعة والمصاعب التي وقعت بين العامين 1868-1871، وأثرها على الكويت ونجد والمناطق المجاورة.
المسلسل من تأليف مشاري حمود العميري، إخراج محمد الطوالة، وبطولة كل من: صلاح الملا، عبدالله ملك، عبد الإمام عبدالله، عبدالله الطليحي، محمد العجيمي، بلال الشامي، مرام وعبير الجندي.
"الفرج بعد الشدة"
يوثق المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" فترة مهمة في تاريخ الخليج العربي، وهو من إخراج السعودي محمد عبد العزيز الطوالة، وتأليف مشاري حمود العميري.
ويتناول المسلسل قصة المجاعة التي حلت بمدينة نجد السعودية في القرن الـ19 وتسببت في موت المئات، ويضم كوكبة من نجوم الخليج، أبرزهم: غازي حسين، عبد الإمام عبد الله وعبير الجندي.
"الفرج بعد الشدة" قصة درامية تقص رحلة شخصية وقصة مجتمعية مرت بالضيق والشدة، ويظهر في نهاية أحداث المسلسل الفرج والعوض، ويتناول قضايا مجتمعية مثل تحمل الصعاب والصمود.
"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" 
يتناول المسلسل الكويتي "سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" قصة من التراث الشعبي الكويتي. وقرر المخرج فهد شاطي والمؤلف بندر السعيد، أن يناقشا في العمل قضايا اجتماعية معاصرة من خلال الأسطورة الشعبية "سحيلة" المعروفة في الخليج.
"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" بطولة كل من: زهرة الخرجي، حمد العماني، عبدالله التركماني وميس قمر، وتتناول أحداثه قصة شخصية أسطورية معروفة في الشارع الكويتي، وتعود هذه الأسطورة، بحسب تقارير، إلى فترة الانتداب البريطاني.
"غالية البقمية" 
تجسد الممثلة السعودية إلهام علي شخصية الأميرة "غالية البقمية" في المسلسل السعودي "غالية البقيمة". ويحكي المسلسل قصة الأميرة السعودية التي قادت المقاومة العسكرية ضد العثمانيين. ويضم المسلسل كلا من: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، رشيد عساف وسلوم حداد.
"مرضي ودحام"
ينتمي المسلسل الكويتي "مرضي ودحام" إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، ويشارك فيه كل من: عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، إيمان فيصل، علي المهيني ومنال الجار الله.
"مرضي ودحام" من تأليف عبدالله الكندري وفيصل البلوشي، إخراج عبد الله العراقي، ويتناول قصة صديقين يحاول كل منهما تقديم طرق مبتكرة للنصب والسرقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فكاهي.
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