"أغمض عينيك" يضيء على قضايا المجتمع من منظور أخلاقي وإنساني

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"أغمض عينيك لترى ما لا يمكن رؤيته في هذه الحياة، فقلوبنا وأرواحنا ترى ما لا يدركه بصرنا أحياناً". بهذه العبارة تصف الفنانة القديرة منى واصف مسلسل "أغمض عينيك".وتضيف الفنانة واصف "بعض الأدوار تستدعيك لتأديتها، تقرأ النص فتجد أن قلبك وعقلك يتقمصان شخصية ما، بكل أبعادها النفسية والدرامية. وهذا تحديداً ما جرى لدى قراءتي للنص الذي كتبه لؤي النوري وأحمد الملا، وعندما سألني منتج العمل ومخرجه مؤمن الملا، ما رأيك بالشخصية التي رشحتك لها؟ قلت له على الفور: من الآن وحتى انتهاء التصوير ناديني (أم رجا) وهو اسم الشخصية".تدور أحداث العمل حول أسرة مفككة هجر الوالد فيها زوجته وابنه الوحيد جود الذي يحمل طيف التوحد، لتواجه الأم وحدها مصاعب الحياة والعمل ومهمة رعاية طفلها الذي يحتاج إلى اهتمام مضاعف، إلى أن يقع ما لا يُحمد عقباه، وتجد الأم نفسها مضطرة لترك جود وحيداً في مواجهة الحياة بلا عائلة أو معيل!من بطولة: عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، منى واصف، أحمد الأحمد، فايز قزق، وفاء موصلي.. كتابة لؤي النوري وأحمد الملا.. إخراج مؤمن الملا، إنتاج شركة الأدهم، ويعرض على منصة "شاهد" في رمضان.تصف أمل عرفة شخصية (حياة) التي تقدمها، بالقول "حياة امرأة قوية، صلبة، مكافحة، تستمد قوتها وشجاعتها وتمسكها بالحياة من ابنها جود الذي تحيطه بحنانها ورعايتها بعد تخلي والده عنه، فتبذل كل ما في وسعها لإعالته، لكن الظرف الذي تتعرض له يجبرها على الابتعاد عن ابنها رغماً عنها، فينكسر قلبها، لكنها تقرر الصمود والمواجهة والتمسك بالحياة على أمل العودة لاحتضانه مجدداً".وتضيف أمل عرفة "المشاهد التي تجمعني بجود مؤثرة لدرجة أبكت فريق العمل أثناء التصوير، وقد منحتُ شخصية حياة جزءاً من روحي، وهذا ما سيجعلها أكثر قرباً من الجمهور، فهي تمس قلب كل أم في عالمنا العربي، وخاصة أمهات الأطفال الذين يحملون طيف التوحد"."يقال إن ثمة ضوءا مختبئا في كل عتمة.. ومؤنس هو الضوء الذي ينير عتمة حياة الطفل جود ووالدته حياة"، هكذا يصف عبد المنعم عمايري دوره في العمل، ويضيف "الأمر كذلك معكوس، فجود هو الضوء الذي ينير عتمة حياة مؤنس الذي فقد زوجته وابنه في حادث قبل سنوات عدة، وبات يعيش وحيداً في عالمه الموحش". ويستطرد عمايري "مؤنس رجل خمسيني، يعمل مدرسا لمادة الرياضيات، شخص مسالم، طيب وودود في تعامله مع الآخرين، ولكنه يخفي داخله ألماً عميقاً، ولعله كان ميتاً من الداخل بكل ما للكلمة من معنى، إلى أن يجتمع بجود، فيولد بينهما رابط إنساني قوي جداً وغير مفهوم!".يتوقف مخرج العمل ومنتجه مؤمن الملا عند المقاربات الإنسانية التي تحملها أحداث المسلسل وشخصياته، فيقول "لطالما وددتُ تقديم عمل معاصر يحمل بعداً إنسانياً ويطرح رسائل أخلاقية عميقة تمس قلوب المشاهدين وضمائرهم، وذلك بعيداً عن النخبوية، إلى أن كان لنا ذلك في أغمض عينيك".يتوقف الملا عند شخصيتين في المسلسل، هما شخصية "زوربا" التي يقدمها أحمد الأحمد، وشخصية "أبو رجا" التي يقدمها فايز قزق، فيقول "زوربا هو صديق مؤنس المقرب والحقيقي، وقد استمدت الشخصية معالمها وروحها من شخصية زوربا اليوناني للكاتب الكبير كازانتزاكيس. وعلى الرغم من أنها شخصية مساعدة، إلا أنها تتميز بحضور أخاذ وقد أداها أحمد الأحمد ببراعة. في البداية يرفض زوربا قرار مؤنس باحتضان جود، وذلك لأسباب قانونية. ولكنه لاحقاً يغير موقفه ويسانده في قراره ويصبح جزءاً من الحكاية. يتميز زوربا بأنه شخصية مركبة تحمل جانبين؛ أحدهما إيجابي نابع من عشقه للحرية والحياة، والآخر سلبي نابع من كرهه للالتزام، وسيدفع في مرحلة ما ثمن خياراته".