أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلتقون غالانت

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تظاهر عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ومعهم مئات من المتضامنين قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا جنوب حيفا، واتهموه بعرقلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم.وأقام المتظاهرون في المكان "طاولة عشاء الفصح" كنوع من الاحتجاج على عجز الحكومة عن تحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.ودعا المتظاهرون إلى تنحي نتنياهو عن منصبه قائلين إنه فشل في إدارة الحرب وفي استعادة المحتجزين، وإنه لا يمكن أن يبقى على رأس السلطة.وتأتي هذه المظاهرة ضمن تحركات مماثلة نظمها ذوو المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وسط اتهامات من المعارضة لنتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لأغراض سياسية.من جهة أخرى التقى عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد أن طالبت العائلات بعقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب لإطلاعهم على مستجدات ملف الأسرى.وقالت والدة أحد الأسرى إن ما سمعته العائلات خلال اللقاء عمليا هو أنه لا يوجد حل، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تعرف كيف تعيد المحتجزين.وأضافت أنها تشعر باليأس من القيادات الحالية، ودعتهم إلى تقديم استقالاتهم، وإتاحة المجال لقيادة أخرى قد تكون قادرة على تقديم حلول.وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.