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الجمعة 19 نيسان 2024
8:45 م
الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس
جيش الاحتلال .-(وكالات)
الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن قوات الاحتلال تواصل منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم نور شمس بطولكرم لنقل المصابين.-(وكالات)
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قوات الاحتلال
طولكرم
مخيم نور شمس
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