الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس

قوات وآليات من الاحتلال خلال الانسحاب من جنوب قطاع غزة.-(وكالات)
جيش الاحتلال .-(وكالات)
الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن قوات الاحتلال تواصل منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم نور شمس بطولكرم لنقل المصابين.-(وكالات)اضافة اعلان
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