ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 438 منذ 7 أكتوبر

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى 438 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وكشف بيان صادر عن المكتب، أن من بين هؤلاء الشهداء، 129 فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية 2024، فيما أصيب نحو 4,700 فلسطيني، من بينهم 725 طفلاً، منذ 7 تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



وأشار إلى استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، أحدهم استشهد بالذخيرة الحية من الاحتلال، فيما استشهد اثنان عندما أصابتهما طائرة احتلال إسرائيلية دون طيار. -- (بترا)