الجيش الإسرائيلي: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخر

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير المنظومة الأمنية.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس مما سيؤدي إلى استئناف المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها. (الجزيرة نت)