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الأربعاء 06 كانون الأول 2023
4:09 م
الجيش الإسرائيلي: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخر
الجيش الإسرائيلي
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير المنظومة الأمنية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس مما سيؤدي إلى استئناف المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها. (الجزيرة نت)
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غزة
طوفان الاقصي
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