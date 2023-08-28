السعودية تعلن إعدام مصري بتهمة قتل كويتي

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمصري الجنسية، "بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن كويتي الجنسية، بضربه على رأسه بمطرقة مما أدى إلى وفاته"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).وقالت الوزارة في بيانها، مساء الأحد: "أقدم أحمد محمد كامل داغر، مصري الجنسية، على قتل، مطر مزبان فلاح الزهاميل، كويتي الجنسية، وذلك بضربه على رأسه بمطرقة، مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما"، طبقا لـ(واس).وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، بحسب الوكالة السعودية.وختمت الوزارة قائلة: "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، أحمد محمد كامل داغر، مصري الجنسية، يوم الأحد بتاريخ 11/ 02/ 1445هجرية، الموافق 27/ 08/ 2023 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا لما نقل البيان. وكالات