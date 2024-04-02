الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“الصحة العالمية”: لا يجوز لإسرائيل استخدام المستشفيات “ساحة قتال”

جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه “لا يجوز استخدام "إسرائيل" المستشفيات كساحة قتال”.

 

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 جاء ذلك في منشور على حساب غيبريسوس عبر منصة إكس أرفقه بصورة تظهر الدمار الهائل في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.


وشدد المسؤول الأممي على ضرورة “احترام المستشفيات وحمايتها، وعدم استخدامها كساحة قتال”.


وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تعتزم إرسال فريق للوقوف على الوضع في مستشفى الشفاء في غزة بعد الاقتحام الإسرائيلي، الذي خلف مشاهد صادمة.


وذكر متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أنهم شاهدوا الأنباء حول مغادرة قوات الاحتلال للمستشفى.


وفي وقت سابق الاثنين، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفا دمارا هائلا وكارثة إنسانية ارتكبها على مدار 14 يوما، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، قتله 200 فلسطيني واعتقال أكثر من 500 آخرين من منطقة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، خلال العملية العسكرية التي استمرت نحو أسبوعين.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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