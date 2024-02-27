الكشف عن بنود الاتفاق الأولي لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى - تفاصيل





كشفت مصادر مطلعة عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي وافق عليه الاحتلال في باريس مؤخرا، بحسب قناة الجزيرة، ويتضمن:

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- الموافقة على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

- الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.



الموافقة على طلب حماس، وهو زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.



- الاحتلال طرح إعادة تموضع قواته خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.