الجمعة 29 آذار 2024
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بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات

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قطاع غزة

حذرت بلدية غزة من مخاطر انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة التي انتشرت نتيجة تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة في شوارع المدينة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيس شرق المدينة وتدمير آليات البلدية.

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وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة تقدر بـ90 ألف طن، وتدمير آليات البلدية وكذلك تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث الخزان الجوفي وانتشار الجرذان والحشرات الضارة والروائح الكريهة في المدينة.


وطالبت بلدية غزة منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الأممية بالتدخل السريع وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدنية وتوفير احتياجات البلدية من الوقود والآليات لتمكنيها من جمع النفايات والحد من الكارثة الصحية والبيئية الكبيرة التي تعيشها المدينة بفعل العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

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