الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بهجوم خطير.. حماس تكبد الاحتلال خسائر في "كرم أبو سالم"

أرشيفية
أرشيفية
عواصم- تكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الصهيونية بالخطير، بعد ظهر أمس، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.اضافة اعلان
وقال الإعلام الصهيوني إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي" وأضافت أن هناك حظرا نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.
وأفادت بعض الصحف والمواقع العبرية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.
بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.
من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.
في المقابل، قال الجيش الصهيوني إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.
وأضاف جيش الاحتلال أن معبر كرم أبو سالم أصبح مغلقا أمام مرور الشاحنات.
وذكر الإعلام العبري أن سلاح الجو شن غارات على مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.
في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول- المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية صهيونية.-(وكالات)
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