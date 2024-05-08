جيش الاحتلال ينسحب من موقع بغلاف غزة خوفا من تسلل المقاومة

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قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخلاء موقع عسكري مؤقت بغلاف غزة تخوفا من تسلل عناصر من المقاومة إلى الغلاف.-(وكالات)