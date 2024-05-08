الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال ينسحب من موقع بغلاف غزة خوفا من تسلل المقاومة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخلاء موقع عسكري مؤقت بغلاف غزة تخوفا من تسلل عناصر من المقاومة إلى الغلاف.-(وكالات)اضافة اعلان
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