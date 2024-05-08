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الأربعاء 08 أيار 2024
9:15 م
جيش الاحتلال ينسحب من موقع بغلاف غزة خوفا من تسلل المقاومة
جيش الاحتلال
قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخلاء موقع عسكري مؤقت بغلاف غزة تخوفا من تسلل عناصر من المقاومة إلى الغلاف.-(وكالات)
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غزة
جيش الاحتلال
غلاف غزة
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